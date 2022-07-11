Топ-3 еще работающих VPN-сервисов в России

Сегодня, 11 июля, Роскомнадзор заблокировал 11 популярных VPN-сервисов. Среди них – ProtonVPN, VPNProxyMaster, VPN-SuperUnlimitedProxyи несколько других, пользующихся большим спросом. Корреспонденты siapress.ruпроверили другие бесплатные приложения, которые работают в России.

ZoogVPN

Приложение работает с помощью регистрации – вам необходимо подтвердить свой профиль через электронную почту. В вашем запасе 10 гигов интернета, что вполне хватит и на быстрый просмотр необходимого контента, и на долгую сессию. А также вы можете регулировать географическое положение. В целом, хороший вариант без зависаний.

X-VPN

В приложении уверяют, что не будут продавать, использовать или раскрывать какие-либо личные данные пользователя третьим лицам. Регистрироваться при этом не нужно. Бесплатно поменять можно протокол, однако он это делает и самостоятельно, в зависимости от сетевой среды. Соединение достаточно быстрое.

TikVPN

Интерфейс приложения менее удобный, чем в предыдущих. А также расстраивает, что в пользование предоставляют всего полчаса бесплатно. Далее – придется смотреть рекламу. Это не сложно, однако отвлекает от потребления контента и дел. И все же, пользоваться им можно.

Также в планах закрытие доступа для еще семи сервисов – Windscribe, Proton, Proxy Master, Browsec, Super Unlimited Proxy, Melon и RedCat secure unlimited.

Напоминаем, ранее Минцифры РФ высказались против введения наказаний для россиян за использование VPN, позволяющих обходить блокировку запрещенных в стране интернет-ресурсов и приложений. Однако, ведомства предупреждают о возможности слива данных с помощью таких сервисов.