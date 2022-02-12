ТОП-5 советов, как провести День святого Валентина, если вы без пары

Уже через два дня многие пары будут отмечать День святого Валентина. Но если у вас нет пары, а провести приятно время хочется – ловите несколько идей, представленных в нашем обзоре.

Устройте романтический вечер для себя любимого

Пенная ванна при свечах, вкусная еда под интересный фильм – беспроигрышный вариант для тех, у кого праздник выпадает на рабочий день. Позвольте себе расслабиться в теплой воде, отвлекитесь от суеты и насладитесь единением с самим собой.

Сделайте себе подарок, о котором давно мечтали

Давно хотели чего-то, но все не было повода? 14 февраля – идеальный день, чтобы сделать желанную покупку и порадовать себя приобретением.

Сходите на свидание

Если же у вас есть кто-то, к кому вы неравнодушны, можно наконец-то признаться в своих чувствах и назначить романтическую встречу. Если на личном фронте уже давно тихо, опробуйте приложения для знакомств.

Уделите внимание близким

Соберитесь с семьей или друзьями, отдохните душой. Если в вашей компании также есть люди без пары – устройте холостяцкую вечеринку.

Проведите время с пользой

Займитесь спортом, закончите начатое дело, прогуляйтесь. Возможно, это не самый идеальный сценарий, зато это точно поднимет вам настроение.