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​Работа для креативных: обниматель, разведчик и фея

Топ самых необычных вакансий января на Урале

​Работа для креативных: обниматель, разведчик и фея
Фото: pixabay.com

Редкие и необычные вакансии бывают разными — от уникальных (не более одной вакансии в год) до нескольких сотен вакансий в год, которые на фоне массовых все равно выглядят нестандартными. Аналитики hh.ru выделили несколько актуальных примеров креативного подхода работодателей к составлению вакансий в начале 2022 года, но это не исчерпывающий перечень. Чаще всего такие вакансии отнюдь не в Москве, а сосредоточены в самых разных городах страны.

Профессионал по объятиям

Так, в Екатеринбурге открыта вакансия наставника-обнимателя, главная задача которого - не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова воспитанникам мультиспортивных клубов для детей, проводить тренировки и помогать ученикам достигать новых вершин. Компания готова платить за это от 20 000 до 70 000 рублей. Еще одна компания из Екатеринбурга – сеть школ рисования – в поиске заботливого куратора, который будет помогать освоиться новым ученикам в коллективе, предлагаемая зарплата – от 35 000 рублей.

Кроме того, в Екатеринбурге ищут составителя викторин - человеку с хорошим чувством юмора и опытом в написании сценариев готовы платить от 20 000 до 50 000 рублей.

Главный по пенному

В Тюмени ищут пивного сомелье с зарплатой от 250 000 рублей. От будущего работника требуется не только умение проводить пивные дегустации, отлично разбираться в сортах пива, но и опыт работы пивоваром не менее 5 лет и знание немецкого языка. Его коллеге в Архангельске - повелителю пенных напитков – обещают более скромную зарплату (от 25 000 до 50 000 рублей).

Пеший разведчик

В Сургуте приглашают курьеров-разведчиков, которые не только доставляют товары и еду, но и посещают разные организации, собирая о них данные. В Смоленске требуется детектив торгового зала для предотвращения нештатных ситуаций, задержания и передачу в полицию нарушителей.

Просто волшебница

В Челябинске - здесь ищут фею по корпоративной культуре, которая будет «заботиться о каждом человечке в компании» и получать зарплату от 25 000 рублей.

Кроме того, из необычных и редких предложений о работе можно отметить вакансии болтуна в Новосибирске, ихтиолога в Москве, эксперта бюро приключений в Сочи, хозяина жизни в Пензе и самурая продаж в Калуге.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 71, комментариев: 0
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