ТОП-5 самых ожидаемых кинопремьер в феврале

Киноманы, ликуйте: февраль обещает быть щедрым на премьеры. Для тех, кто не в курсе грядущих новинок, рейтинг пяти самых ожидаемых фильмов.

Падение Луны. 16+

Рейтинг ожидания: 99%.

Невероятно красивый и мощный научно-фантастический боевик. Фильм про апокалипсис, который принесут нашей планете не пресловутые пришельцы или зомби, а настоящий спутник Земли – Луна. Неведомая сила столкнула ее с орбиты, и теперь космический объект провоцирует катаклизмы, медленно, но верно приближаясь к единственной населенной планете.

Кстати, фильм снимал Роланд Эммерих – режиссер таких картин, как «День независимости», «Звёздные врата», «Годзилла», «Универсальный солдат», «Послезавтра», «2012». Премьера его нового творения состоится 3 февраля.

Другое имя. 16+

Рейтинг ожидания: 95%.

Те, кому нравится отечественное кино, не расстраивайтесь. В нашем топе есть достойный фильм. В центре сюжета окажется Лиза – женщина, живущая в роскоши. Ее муж владеет шоколадной фабрикой, в их дорогом коттедже нет детей, зато есть собаки породы борзая. Однако все это великолепия может разрушиться из-за «ошибки прошлого» главной героини. На что она готова, чтобы сохранить секрет?

Роль Лизы в этом фильме сыграла Светлана Ходченкова, которая снялась в известных картинах «Благословите женщину», «Скажи ей», «Метро», «Пять невест», «На острие». Дата первого показа: 3 февраля.

Смерть на Ниле. 16+

Рейтинг ожидания: 96%.

Поздний новогодний подарок для любителей детективов и, в частности, произведений мэтра этого жанра Агаты Кристи. Известный сыщик Эркюль Пуаро должен разгадать таинственное убийство во время круиза на роскошном лайнере, следующего по египетской реке Нил.

Фильм также порадует фанатов Галь Гадот, сыгравшую миссис Линнетт Риджуэй-Дойл, и Кеннета Брана, снявшего картину и исполнившего роль главного героя. Первый показ фильма намечен на 10 февраля.

Первый встречный. 12+

Рейтинг ожидания: 99%.

На больших экранах перед зрителями развернется настоящая драма с нотками комедии: пара знаменитостей должна была пожениться, но у алтаря главная героиня фильма – успешная певица Кэт – узнает, что жених ей изменил. Девушка решается на отчаянный шаг: выйти замуж за обычного учителя математики, отца-одиночку, с которым она встретилась взглядами на концерте.

Роль Кэт, к слову, сыграла настоящая поп-дива – Дженнифер Лопес. Не пропустите: премьера состоится 10 февраля.

Лулу и Бриггс. 12+

Рейтинг ожидания: 97%.

Любители собак в кадре, запасайтесь попкорном! Вас ожидает семейная комедия о настоящей дружбе. По сюжету морской котик Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Однако накал страстей с каждой минутой крепнет, поэтому приготовьтесь к тому, что поездочка окажется не из простых.

Главную роль в фильме сыграл Ченнинг Татум, снискавший славу в таких картинах, как «Шаг вперед», «Клятва», «Дорогой Джон», «Мачо и ботан», «Тренер Картер». На большие экраны фильм выйдет 23 февраля.