Отар Кушанашвили усомнился в заявлении вдовы Градского об украденных 100 миллионах

Известный музыкальный критик и журналист Отар Кушанашвили поставил под сомнение заявление Марины Коташенко, вдовы композитора и певца Александра Градского, о похищенных 100 млн руб. По словам Кушанашвили, таких денег у покойного не было никогда.

«100 миллионов наличными дома у Градского, да упокой Всевышний евойную душу. Не мое это дело, но драма обернулась фарсом, — написал Кушанашвили в своем Инстаграме. - Таких денег даже у Стиви Уандера нет, а стариканыч ведь их зарабатывает».

Кушанашвили добавил, что концерты Александр Градский давал редко, а за работу членом жюри различных песенных шоу много не получал. «Вот увидите. Окажется, что никакого ограбления не было. Вдова с планом», - предрек телеведущий.

Ранее сообщалось, что у Марины Коташенко похитили деньги и имущество общей стоимостью 100 млн руб. При этом женщина обратилась в полицию лишь спустя семь часов после ограбления дома, что способствовало появлению версий об инсценировке преступления.