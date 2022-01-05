Не растирать и не нагревать: главные правила профилактики обморожения

Специалисты окружного управления Роспотребнадзора напомнили югорчанам о правилах поведения сильные морозы. Обморожения особенно опасны для детей, а риск получить обморожение повышают пребывание на морозе в излишне лёгкой, тесной или влажной одежде, длительное сохранение вынужденного неподвижного положения, хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение и злоупотребление алкоголем.

Правила профилактики обморожения

Просто согрейся

При первых признаках обморожения (онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи) ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки, поможет тепло собственного тела. Например, обмороженные кисти быстро отогреются под мышками.

Не три и не грей!

В более серьёзных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

- Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.

- Не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

Пить сладкое и теплое, но не горячительное

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое тёплое, но не горячее, питьё. Давать пострадавшему алкоголь не целесообразно.

Одевайся правильно!

Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой.

- Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдёт одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка.

- Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдёт одежда из шерсти или флиса.

- Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, и тёплая, водонепроницаемая обувь.