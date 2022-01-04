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Будь в тренде – не дай себе замерзнуть // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что носить этой зимой югорчанкам, чтобы быть в тренде и не мерзнуть

Будь в тренде – не дай себе замерзнуть // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
pixabay.com

Модные журналы ежедневно рассказывают, что носить этой зимой, чтобы быть в тренде. Но далеко не все их рекомендации подходят для жителей холодных российских регионов. Мы изучили советы дизайнеров и выбрали те, которые позволят югорчанкам быть модными и не мерзнуть.

Держи голову в тепле

Начнем с головных уборов, ведь это незаменимый в наших климатических условиях элемент зимнего образа. Один из самых популярных головных уборов этой зимой – балаклава. Смотрится необычно и отлично защищает от мороза и снега. Альтернативой может стать теплая косынка – дутая или вязаная, а также панама или шляпа из экомеха. Те, кто избегают экстравагантности в образе, могут пополнить свой зимний фэшн-арсенал трикотажной шапкой-бини яркой расцветки или шапкой ушанкой.

Акцент на замок

Дизайнеры советуют прикупить новый свитер. Он должен быть лаконичным, зато позволителен глубокий цвет, полоска или ретро-узор. Самый модный свитер в этом зимнем сезоне – с воротом на молнии. Его можно носить как расстегнутым, так и застегнутым. Дизайнеры советуют выгуливать свитер в компании с кожаными брюками и жакетами и с трикотажными юбками.

Стеганое пальто

Еще один хит этой зимы – стеганое пальто или куртка. Строгих требований к фасону нет. Пальто может быть прямым, объемным или расклешенным к низу, с карманами или без. Кроме того, на изделии возможны вставки из кожи, денима, замши, твида и даже кружева. Красиво смотрятся модели из вельвета и замши. Дизайнеры советуют не ограничиваться стеганым пальто – стегаными могут быть и брюки, и юбки.

Уютный трикотаж

Не теряют своих позиций трикотажные комплекты. По оценке дизайнеров, это самый простой способ создать лаконичный монохромный лук. Уютный трикотаж — основа теплых капсул. Носить вязаные костюмы можно хоть каждый день. Для выхода на улицу достаточно накинуть пальто или пуховик. Актуальными также остаются трикотажные платья: с вырезами, по фигуре или платье-свитер. Для югорских модниц это отличный способ быть в тренде и не мерзнуть.

Еще шире

Не стоит спешить убирать на дальние полки шкафа широкие джинсы или брюки, в которых многие щеголяли летом и осенью. Широкие пары – одна из самых актуальных моделей этого сезона. Дизайнеры также предлагают обратить внимание на модели прямого кроя, варианты со стрелками и джинсы с низкой посадкой, популярные в начале нулевых.

Казаки рулят

Полюбившиеся многим модницам казаки рулят и этой зимой. Дизайнеры советуют выбирать минималистичные и сдержанные модели базовых оттенков. В тренде также остаются грубые ботинки на шнуровке. А если хочется элегантности, делайте ставку на остроносые сапоги и ботильоны. Дополнительным акцентом может стать оригинальный каблук.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 65, комментариев: 0
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