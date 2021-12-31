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​«Алло, скорая, у меня телевизор сломался!»

Предновогодние курьёзные истории из диспетчерской скорой медицинской помощи

​«Алло, скорая, у меня телевизор сломался!»
Фото: депздрав Тюменской области

Диспетчер тюменской скорой медицинской помощи Лариса Массон уверена, что чувство юмора помогает ей в работе, снижает стресс, неизбежный при общении с людьми, находящимися в критической ситуации. Медик продолжает делиться остроумными, смешными и даже немного странными историями из своей практики.

– Скорая слушает!

– У меня телевизор сломался, нужно отремонтировать.

– Это скорая помощь.

– Я знаю! Мне соседка сказала, что вы теперь все звонки принимаете. Вот и принимайте заявку!

– Позвоните в службу ремонта бытовой техники.

_____

– Скорая слушает!

– Приезжайте, у меня высокое давление, голова сильно болит.

– Вызов принят. К Вам приедет бригада неотложной помощи из поликлиники.

– Дочка, ты им скажи только, бригаде этой, как поедут, чтоб на 30 автобус садились, он аккурат возле дома моего останавливается.

_____

– Скорая слушает!

Пьяный мужской голос: Приезжайте быстрее!

– Что случилось?

– Я разбил лицо и сломал ногу.

– Как это случилось?

– Сидел, выпивал. Потом встал, поскользнулся, ступней попал в батарею, и в ноге чего-то хрустнуло. Падая, ударился лицом об эту батарею.

_____

– Скорая слушает!

– Приезжайте, пожалуйста, у меня сестра упала с подоконника и сломала ногу со смещением.

– Почему вы так решили?

– Да нога после колена кривая стала.

– Как травму получила?

– Мы с сестрой решили повесить гардины. У сестры закружилась голова, нам по 70 лет, и она упала с подоконника.

– Хорошо, ожидайте бригаду.

Проходит несколько минут, женщина перезванивает. Я ей отвечаю, что бригада уже едет к ним. Нас просят поторопиться, потому что сестре на земле холодно сидеть. Оказывается, с подоконника на первом этаже она через открытое окошко упала на землю. Бригаду ускорили.

_____

– Скорая слушает!

Звонок с рабочего места, из юридической конторы.

– Что случилось?

– Живот у сотрудницы болит.

– Адрес записан, ожидайте бригаду.

– А вы с юридическими лицами тоже работаете или только с физическими.

– Не волнуйтесь, пожалуйста, мы со всякими лицами работаем.

_____

– Скорая слушает!

– У меня живот болит.

Судя по голосу, звонит пожилая женщина.

– Ранее такие боли были, хронические болезни желудочно-кишечного тракта есть?

– Я беременная и рожаю.

– Извините, а сколько вам лет?

– 73

– А вы уверенны, что беременны?

– Конечно, ведь у меня муж есть!


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Сегодня в 14:21, просмотров: 211, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 14:53
– Алло! «Скорая»?
– Да.
– Приезжайте быстрее! У моей жены белая горячка.
– А как вы это определили?
– Здесь полная комната чертей, а она их не видит.

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