Топ-5 самых дорогих квартир декабря в Сургуте

В 2021 году цены на вторичное жилье выросли, по данным Restate.ru, в среднем на 30 процентов. Аналитики считают, что ситуация может измениться. Замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная считает, что правительство России будет поддерживать сектор первичного жилья.

«Если ставки [по ипотеке] станут двузначными, это сократит спрос, повысит конкуренцию и в перспективе не более трех месяцев начнет оказывать ощутимое давление на цены продаж. Чем сильнее был перегрет локальный рынок ажиотажным спросом, тем больше вероятность снижения цен на этом рынке. Правительство будет оказывать поддержку сектору первичного жилья. В этой связи влияние на ценник «первички» будет выражено не так сильно. Но важно понимать, что первичное и вторичное жилье — это «сообщающиеся сосуды», и корректировка цен в одном сегменте неминуемо приведет к корректировке цен в другом», - приводит ее слова Regnum.ru.

Пока же цены на некоторые квартиры на вторичном рынке Сургута кружат голову. Топ-10 самых дорогих квартир города – в обзоре siapress.ru.

1 место. 188 «квадратов» в панельке за 25 млн рублей

3-комнатная квартира на набережной Ивана Кайдалова с дизайнерским ремонтом из качественных материалов продается за 25 млн рублей.

«Дом расположен на набережной Ивана Кайдалова, через небольшой мост можно попасть на прекрасный парк «За Саймой». Инфраструктура районе очень развитая. Рядом расположились продуктовые магазины, парикмахерские, ресторан, фитнес центр, детский сад и гимназия. Так же в шаговой доступности находятся несколько остановок общественного транспорта. Добраться в любую точку города - не составляет никаких проблем», - говорится в объявлении.

2 место. 200 «квадратов» за 25 млн рублей

4-комнатную квартиру в кирпичном доме на улице Семена Билецкого презентуют, как роскошную.

«Находящаяся в живописном районе вблизи с лесопарком. Двор огорожен по периметру шлагбаумами, имеется видео наблюдение, как в подъездах, так и снаружи. Подъезд чистый, современный грузопассажирский лифт. На площадке расположено две квартиры. Каждая имеет индивидуальную планировку. Во дворе дома расположены два детских сада «Мишутка» и «Светлячок». Через дорогу Средняя общеобразовательная школа №9. В самой квартире сделан капитальный ремонт с применением дорогих материалов отделки», - говорится в объявлении.

Кроме качественного ремонта, в квартире установлены кондиционеры, два санузла, две детские, спальня, кухня-гостиная с бильярдным столом.

3 место. 258 «квадратов» за 20 млн рублей

6-комнтаная квартира на улице Восход тоже должна впечатлить покупателя дизайнерским ремонтов. «Есть настоящий камин, мебели нет, на первом этаже находится бассейн, бильярд, тренажеры», - говорится в объявлении.

4 место. 124 «квадрата» за 18,5 млн рублей

4-комнатная квартира на проспекте Ленина порадует классическим ремонтом и бонусами для автомобилистов. «Продаётся меблированная 4 х комнатная квартира с двумя встроенными гаражами площадью 21,7 и 21,3 с отоплением и автоматическими воротами», - говорится в объявлении.

5 место. 152 «квадрата» за 18 млн рублей

Продавец 4-комнтаной квартира в кирпичном доме на улице Сибирская обещают уникальную теплоизоляцию и изоляцию от внешнего шума. «Квартира светлая, просторная, очень красивая, уютная, функциональная, есть всё для удобства и вашего комфорта. С квартирой продается гараж, который находится в этом же доме на этаж ниже. Просто удобно, данный вариант с экономит кучу времени. Гараж входит в стоимость», - говорится в описании.

6 место. 166 «квадратов» за 18 млн рублей

4-комнатная квартира на проспекте Ленина расположена в деловом центре города. Двор дома закрыт и находится под видеонаблюдением.

«Квартира с индивидуальной планировкой. Окна квартиры смотрят на проспект Ленина и на кольцо возле Сити Центра. В квартире просторная кухня 19,3 кв. м и высокие потолки 3,0 м. Зимний сад. Сделан дорогой дизайнерский ремонт. Двери из массива, полы с подогревом на балконах в санузлах в ванной и зимнем саду», - говорится в объявлении.

7 место. 105 «квадратов» за 18 млн рублей

3-комнатная квартира на улице Университетская в парадном стиле. Тут, действительно, дорого и богато.

«Хотите жить в квартире по индивидуальному дизайну, который подчеркнет культ красоты, размах и могущество своего хозяина? Красивые порталы с витражами смотрятся парадно, из натурального дуба, монументально, с величавыми контурами. В гостиной главенствуют диваны, корпулентные, помпезные с обивкой в светлых тонах, напоминающие драгоценные металлы и камни, золото, рубин. По всей квартире пол выложен из дорогой качественной, износостойкой дубовой доски, что мысленно стирает границы между комнатами. Рисунок на обоях напоминает гобелены, а декор создают картины и сервизы в стеклянных шкафчиках, освещение рассеянное, люстры, стилизованные под старинные светильники. Через шикарный портал выход к панорамному окну в пол, через который открывается чудесный вид. На окнах портьеры с ламбрекенами в дух передаваемой эпохе», - говорится в описании.

8 место. 122 «квадрата» за 17, млн рублей

2-комнатная квартира на улице Университетская с дизайнерским ремонтом и современной планировкой: кухня-гостиная и две спальни.

«На полу керамогранит и теплый кабельный электрический пол, на стенах декоративная штукатурка. Потолок - двухуровневый с шикарными дорогими люстрами. При продаже остается абсолютно все - шикарная кухня со встроенной бытовой техникой, спальные гарнитуры, большой диван, телевизоры, обеденная зона! В ванной комнате вся мебель на заказ тоже остается при продаже», - говорится в объявлении.

9 место. 164 «квадрата» за 17 млн рублей

Двухуровневая 6-комнтатная квартира со свободной планировкой и черновым ремонтом продается на улице Университетская. «Две террасы, помещение для спортзала, свободная планировка, черновая отделка позволит выполнить индивидуальный ремонт вашей мечты. Высокие потолки, большие окна. Великолепный вид на город», - говорится в объявлении.

10 место. 190 «квадратов» за 17 млн рублей

4-комнтатная квартира на улице Университетская: «Уникальная квартира в самом центре Сургута. 4 комнаты, большая кухня, сауна, хороший капитальный ремонт, можно заезжать и жить. Все перепланировки документально оформлены».

*По материалам Avito.ru, не реклама.