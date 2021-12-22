Советы экспертов о том, как долго могут храниться праздничные салаты

Салаты – традиционное блюдо для новогоднего стола, однако не все понимают, как правильно его хранить, чтобы не провести все праздничные выходные на больничной койке с отравлением. В нашей памятке мы выделили срок годности разных салатов и советы для тех, кто хочет выбрать рецепт для худеющих.

Сколько будет храниться салат с заправкой и без?

Специалисты Роспотребнадзора Югры уверяют, что срок годности будет зависеть от рецепта салата. Однако стоит помнить, что после заправки майонезом или другим соусом микробы начнут размножаться быстрее, и блюдо придет в негодность через меньшее время. Салат стоит хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:

Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12.

Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12).

Салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12).

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.

Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов.

Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

«Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник», – уверяют санврачи.

Салаты для тех, кто на диете

Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на состав «диетического салата»: