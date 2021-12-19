Как выбрать новогоднее дерево и не разочароваться: советы профессионалов

До Нового года осталось две недели – самое время выбирать и наряжать главный атрибут праздника. Как выбрать зеленую красавицу и где ее купить – в обзоре siapress.ru.
Когда покупать?
Специалисты окружного управления Роспотребнадзора Югры советуют покупать ёлку к празднику не раньше 20-х чисел декабря: ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.
Какое выбрать?
Дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит.
«Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева», - советуют специалисты.
Как донести до дома? ⠀
Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.
А если я хочу искусственную? ⠀
Выбирая искусственное дерево, надо обратить внимание на запах: «Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать вам сертификат качества».
Ветки у искусственной елки должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. «Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, условия эксплуатации, материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе. Вся информация должна быть представлена на русском языке», - подчеркнули в ведомстве.
Где купить ёлку?
Если вы сделали выбор в пользу живого дерева, помните, что самовольная вырубка карается штрафами. С 14 декабря леса и парки патрулируются. Поэтому лучше купить порубочный талон, который стоит от 320 до 370 рублей для физических лиц и 550 рублей – для предпринимателей.
Купить порубочный талон можно здесь: