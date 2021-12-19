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​Выбираем ёлку по цвету и запаху // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как выбрать новогоднее дерево и не разочароваться: советы профессионалов

​Выбираем ёлку по цвету и запаху // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

До Нового года осталось две недели – самое время выбирать и наряжать главный атрибут праздника. Как выбрать зеленую красавицу и где ее купить – в обзоре siapress.ru.

Когда покупать?

Специалисты окружного управления Роспотребнадзора Югры советуют покупать ёлку к празднику не раньше 20-х чисел декабря: ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Какое выбрать?

Дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит.

«Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева», - советуют специалисты.

Как донести до дома?

Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.

А если я хочу искусственную? ⠀

Выбирая искусственное дерево, надо обратить внимание на запах: «Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать вам сертификат качества».

Ветки у искусственной елки должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. «Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, условия эксплуатации, материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе. Вся информация должна быть представлена на русском языке», - подчеркнули в ведомстве.

Где купить ёлку?

Если вы сделали выбор в пользу живого дерева, помните, что самовольная вырубка карается штрафами. С 14 декабря леса и парки патрулируются. Поэтому лучше купить порубочный талон, который стоит от 320 до 370 рублей для физических лиц и 550 рублей – для предпринимателей.

Купить порубочный талон можно здесь:


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19 декабря в 22:59, просмотров: 153, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 01:09
Слямзил сегодня ёлочку, натуральная, красивая, запах на всю квартиру как в лесу. ни одного патруля контроля на трассе не было.

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