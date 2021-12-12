ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Югре

Совсем скоро наступит новый год – время, когда многие желают начать жизнь с чистого листа. Кто-то переезжает, кто-то отказывается от вредных привычек, а некоторые – ищут новую работу. В этом рейтинге вы сможете увидеть самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО.

Заместитель генерального директора по персоналу – от 300 тысяч рублей в месяц

В Нижневартовске ищут главного по персоналу. На это место требуется сотрудник с высшим образованием и опытом работы от 3 лет, готового к командировкам в страны СНГ и Ближнего Востока, со знанием английского языка. Расходы на поездки берет на себя работодатель.

Общие навыки:

Организационные способности. Концентрация на поставленных задачах. Умение расставлять приоритеты;

Контактность. Умение ладить с людьми, вдохновлять, разрешать конфликты (вне зависимости от социального статуса и положения);

Способность работать в команде;

Стрессоустойчивость и работа в условиях многозадачности;

Готовность принимать ограничения, действующие в странах пребывания.

Из минусов – ненормированный рабочий график.

Финансовый советник – от 200 тысяч рублей в месяц

Еще одна вакансия из Нижневартовска. Там требуется сотрудник с высшим образованием и опытом работы от 3 лет, который уверенно пользуется ПК, владеет знанием моделей, стандартов и технологий обслуживания и продаж банковских и инвестиционных продуктов. Работодатель предлагает льготные условия кредитования, страхование, социальную поддержку.

Личностные качества:

клиентоориентированность;

мотивация на достижение результата;

аналитическое мышление;

системное мышление;

самоорганизация;

стрессоустойчивость.

Начальник управления по развитию производства – от 200 тысяч рублей в месяц





Одна из нижневартовских нефтяных компаний ищет человека на руководящую должность. Опять же, рассматриваются кандидаты с высшем образованием и опытом работы от 3 лет. Также обязательным условием для приема на работу указано хорошее умение пользования ПК. Личностные качества в объявлении не указаны.

Буровой мастер – от 160 тысяч рублей в месяц

В Мегионе строительная компания ищет бурового мастера. На эту должность ищут кандидата с опытом работы от 6 лет, готового к вахтам. Образование – высшее или среднее, технической направленности. Работодатель обещает дополнительные премии и оплату билетов до места трудоустройства и обратно. Личностные качества не указаны.

Врач-косметолог/дерамотолог – от 150 тысяч рублей в месяц

Сургутская частная клиника ищет специалиста в области косметологии с опытом работы от 3 лет. В обязательные условия для трудоустройства входят высшее медицинское образование, наличие медицинской книжки, владение эстетическими манипуляциями и знание инъекций.

Личные качества:

Аккуратность, пунктуальность

Коммуникабельность

Целеустремленность.

Работодатель обещает особые условия для иногородних, предоставление медицинской формы и оборудования, посменный график.

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