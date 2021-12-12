ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Югре

Совсем скоро наступит новый год – время, когда многие желают начать жизнь с чистого листа. Кто-то переезжает, кто-то отказывается от вредных привычек, а некоторые – ищут новую работу. В этом рейтинге вы сможете увидеть самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО.
Заместитель генерального директора по персоналу – от 300 тысяч рублей в месяц
В Нижневартовске ищут главного по персоналу. На это место требуется сотрудник с высшим образованием и опытом работы от 3 лет, готового к командировкам в страны СНГ и Ближнего Востока, со знанием английского языка. Расходы на поездки берет на себя работодатель.
Общие навыки:
- Организационные способности. Концентрация на поставленных задачах. Умение расставлять приоритеты;
- Контактность. Умение ладить с людьми, вдохновлять, разрешать конфликты (вне зависимости от социального статуса и положения);
- Способность работать в команде;
- Стрессоустойчивость и работа в условиях многозадачности;
- Готовность принимать ограничения, действующие в странах пребывания.
Из минусов – ненормированный рабочий график.
Финансовый советник – от 200 тысяч рублей в месяц
Еще одна вакансия из Нижневартовска. Там требуется сотрудник с высшим образованием и опытом работы от 3 лет, который уверенно пользуется ПК, владеет знанием моделей, стандартов и технологий обслуживания и продаж банковских и инвестиционных продуктов. Работодатель предлагает льготные условия кредитования, страхование, социальную поддержку.
Личностные качества:
- клиентоориентированность;
- мотивация на достижение результата;
- аналитическое мышление;
- системное мышление;
- самоорганизация;
- стрессоустойчивость.
Начальник управления по развитию производства – от 200 тысяч рублей в месяц
Одна из нижневартовских нефтяных компаний ищет человека на руководящую должность. Опять же, рассматриваются кандидаты с высшем образованием и опытом работы от 3 лет. Также обязательным условием для приема на работу указано хорошее умение пользования ПК. Личностные качества в объявлении не указаны.
Буровой мастер – от 160 тысяч рублей в месяц
В Мегионе строительная компания ищет бурового мастера. На эту должность ищут кандидата с опытом работы от 6 лет, готового к вахтам. Образование – высшее или среднее, технической направленности. Работодатель обещает дополнительные премии и оплату билетов до места трудоустройства и обратно. Личностные качества не указаны.
Врач-косметолог/дерамотолог – от 150 тысяч рублей в месяц
Сургутская частная клиника ищет специалиста в области косметологии с опытом работы от 3 лет. В обязательные условия для трудоустройства входят высшее медицинское образование, наличие медицинской книжки, владение эстетическими манипуляциями и знание инъекций.
Личные качества:
- Аккуратность, пунктуальность
- Коммуникабельность
- Целеустремленность.
Работодатель обещает особые условия для иногородних, предоставление медицинской формы и оборудования, посменный график.
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