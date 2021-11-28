Топ-5 советов о том, как правильно подобрать зимнюю обувь с нескользящей подошвой

Погода в Сургуте еще не устоялась – вслед за нулевым показателем на термометре приходит минусовая температура. Очень быстро на тротуарах образуется гололед, превращая привычный путь до работы, школы, в магазин или домой в испытание на ловкость и способность держать равновесие. Чтобы пережить это время безопасно для самого себя, необходимо правильно подобрать зимнюю обувь. О том, на что стоит обратить внимание при покупке – в обзоре siapress.ru.

Рельеф подошвы

Рельеф должен быть. Обувь, подошва которой имеет выраженный рельеф и грубую поверхность, повышает шансы удержаться на наледи. Чего не скажешь о моделях с плоской и гладкой подошвой, которые не подходят для гололеда.

Каблук

Высокий и тонкий каблук женских сапог увеличивает риск поскользнуться, так как он менее устойчив. Также стоит воздержаться от выбора моделей на танкетке или платформе. Если отказаться от обуви без каблука не представляется возможным, отдайте предпочтение широкой модели классической формы. Высота каблука в этом случае не должна превышать 5-7 сантиметров.

Твердость подошвы

Для зимы лучшим выбором будут сапоги и ботинки с эластичной, мягкой подошвой. Такой материал не скользит, он обладает отличной сцепляемостью с поверхностью, делая прогулку безопасной и комфортной.

Ширина подошвы

Обувь с широкой подошвой позволяют контролировать ходьбу на снегу или по льду, избежать проваливания при прогулке по насту.

Материал подошвы

Для зимы не подходит обувь с подошвой из ПВХ и кожволона. Лучше выбирать модели с подошвой из резины (обычной, микропористой и термопластичной) или полиуретана.