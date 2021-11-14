Как вернуть вещь, купленную по акции

На носу время предновогодних распродаж, а значит – импульсивных и необдуманных покупок. Как вернуть деньги за вещь, купленную по акции, можно ли отказаться от товара, приобретенного в Интернете, и на что еще стоит обратить внимание – рассказали специалисты управления Роспотребнадзора Югры.

Откажись вовремя

От покупки в Интернет-магазине можно отказаться в любое время до доставки, а после передачи товара — в течение семи дней, если сохранили товарный вид и потребительские свойства.

Если информацию о возврате товара надлежащего качества не предоставили в письменной форме в момент доставки, то отказаться от товара можно в течение 3 месяцев.

Не успел - плати

Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Передать заказанный товар обязательно в срок, даже если он еще не оплачен. Если продавец тянет с отгрузкой или доставкой оплаченного товара, то можно потребовать уплаты за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты. Если покупку не передали по вине покупателя, то сроки доставки пересогласовываются.

Они точно дополнительные?

Будьте внимательны к навязыванию дополнительных товаров и услуг!

Комплектность товара определяется изготовителем, а проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, потому что входят в обязанности продавца.

Если предлагают застраховать товар или расширить гарантию помните, что гарантийный срок, заявленный изготовителем не может быть уменьшен и должен быть раскрыт продавцом до заключения договора. Зачастую «программы страхования» или иной «защиты покупателя» дублируют в себе обязанности, которые продавец или изготовитель и так должны выполнять в силу закона (например, обмен на качественный или ремонт).

Не важно, где купил

Если покупка в Интернете оказалась ненадлежащего качества, то вы имеете все те же права, что и при покупках в обычных магазинах. Статьи 18-24 Закона «О защите прав потребителей» предусматривают возможность замены товара на новый, перерасчета стоимости, а также возврата продавцу товара с недостатками. Чем раньше заявите о наличии недостатка в товаре, тем легче будет продавцу разобраться с этой проблемой.