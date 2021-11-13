16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8118   EUR  82,2173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Впервые вижу. «Ничего хорошего»

Интерактивный сериал о кибербуллинге сначала вызвал странные эмоции, но посмотреть его стоит

Впервые вижу. «Ничего хорошего»
Кадр из сериала

Интерактивный сериал «Ничего хорошего» (12+), презентованный на интернет-платформах в День борьбы с кибербуллингом, сначала вызвал странное ощущение. Вот семья, переехавшая из Тагила в Москву, вот переживания двух подростков из-за перевода в новую школу, которые не оправдались, потому что брата с сестрой принимают в новый коллектив.

Однако в самой первой серии зрителю четко дают понять, мол, будешь делать неправильные выборы – девочку Дашу (она же главная героиня сериала) затравят, и она покончит с собой. Да, да, вы не ослышались – «Ничего хорошего» позволяет делать выборы, которые в той или иной степени повлияют на финал сюжета. В первых двух сериях варианты мне показались незначительными. Например, поставить подножку однокласснику или позволить брату разделить общую комнату.

Есть и значительные плюсы. Один из них – советы психолога о том, как себя вести во время травли, обязательно ли закрывать свои аккаунты в социальных сетях из-за хейта, что делать, если тебя вовлекают к участию в кибербуллинге. Так как сериал нацелен на молодежную аудиторию, по моему мнению, такие вставки необходимы.

В целом, задумка хороша, несмотря на слегка нудное и странное начало. С нетерпением жду новых эпизодов и советую к просмотру.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:55, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Элитный автомобиль Копайгоры пустили с молотка 1578
  2. ​У Тараса Самборского юбилей — 50 лет 1116
  3. В ХМАО подешевели авиабилеты – можно улететь в Минводы и Краснодар 999
  4. ​Сургут первым среди городов Югры начал распределять гранты для НКО на базе платформы грантгубернатора.рф 862
  5. ​Югорские студенты-медики получат доплату за участие в битве с коронавирусом 803
  6. Свора бродячих псов напала на женщину в Лангепасе 772
  7. ​«Команда Югры» станет еще и кадровым интернет-порталом для рекрутинга в окружные органы власти 770
  8. ​В Сургуте заработал сервис экспресс-доставки продуктов торговой сети «Пятерочка» 523
  9. За пару дней акции «Сургутнефтегаза» подорожали в цене на более чем 45% 514
  10. Югорчанка на иномарке врезалась в экскаватор и погибла 462
  1. ​Порочная спираль недоверия 5357
  2. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4795
  3. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 4140
  4. В Нижневартовске столкнулись автобус и эвакуатор // ВИДЕО 3002
  5. ​В Нижневартовске для пожилых граждан открыли специальный пункт вакцинации 2883
  6. Сургутянка родила на дому: ей помогала скорая помощь 2708
  7. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 2579
  8. ​В Нижневартовске коммунист получил штраф за свастику из фильма 2429
  9. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 2408
  10. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 2351
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9685
  2. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 8849
  3. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8808
  4. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8470
  5. ​Покуда жив-здоров... 8279
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7072
  7. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6930
  8. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 6827
  9. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 6643
  10. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 6620

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика