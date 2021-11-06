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Красиво жить не запретишь // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-3 самых больших квартир, которые можно арендовать в Сургуте

Красиво жить не запретишь // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com, Циан

По сообщениям портала «Циан», в УрФО собрано 16 арендных квартир с метражом 150+, причем самая большая из них сдается в Челябинске. О том, какие большие квартиры можно арендовать в Сургуте, читайте в нашем обзоре.

200 метров квадратных/100 тысяч рублей в месяц

Пятикомнатная квартира в десятиэтажном доме на улице Семена Билецкого идеально подойдет для большой семьи – здесь и две детские комнаты, несколько санузлов, спальня, сауна, спортивный зал, гостиная с бильярдом. В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Несмотря на это, по сообщениям портала, лот уже пять месяцев не может найти постояльца.

190 метров квадратных/70 тысяч рублей в месяц

Четырешка в высотном доме по улице Университетская также хорошо подойдет для детной семьи – два санузла, две детские, спальня, электрический камин, посудомойка и другие бытовые приборы для комфортного проживания будут предоставлены. Кроме того, квартира расположена в центре города неподалеку от парка «За Саймой». Однако съемщку необходимо внести 50-процентную комиссию.

185 метров квадратных/80 тысяч рублей в месяц


Неподалеку, уже на проезде Дружбы, есть другой не менее привлекательный лот – вместительная кухня-гостиная, три спальни и столько же балконов, два совмещенных санузла. Однако опять же предстоит оплатить 50-процентную комиссию.

Материал написан по информации портала «Циан». Не реклама.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 185, комментариев: 0
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