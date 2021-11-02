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Животные как игрушки для развлечений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-4 ситуаций, когда использование животных повлекло общественное недовольство

Животные как игрушки для развлечений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: vsluh.ru

В Тюмени в одном из магазинов сети по продаже косметики AloeSmart, позиционирующей себя как «эко-френдли» — то есть заботится о природе и экологии, произошел случай, который взбудоражил пользователей в социальных сетях.

В целях пиара магазин запустил акцию «Фото с крокодилом» предварительно замотав пасть животного скотчем в целях безопасности. Предполагалось, что посетители будут фотографироваться с животным, а после подписывать фото о том, как это замечательно. Однако произошел неожиданный поворот. Посетители и правда выкладывали фото и видео с крокодилом, вот только говорили они не о том, что это круто, а наоборот, на магазин посыпался шквал обвинений в жестоком обращении с животными. СИА-ПРЕСС подготовил обзор случаев, где животные выступают больше, как вещь на потеху публике, нежели живые существа.

Белки в клетке

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Жители Москвы выступили против содержания беличьих клеток в саду «Эрмитаж». Пользователи в социальных сетях недоумевают как можно повторять такое безобразие. Дело в том, что два года назад бельчатник там уже был: дети били по клеткам палками, бросались в зверей жвачками и попкорном — белки находились в постоянном стрессе. «Зачем вообще сажать белок в клетки? Если так хочется понаблюдать за ними, достаточно прийти в любой парк, взять с собой орешки, покормить их», — такими мнениями поделились в комментариях. Представители сада «Эрмитаж» аргументируют необходимость возвращения бельчатника в центр Москвы его «историчностью». Горожане такую «историчность» не поддерживают.

Фейковая панда

Фото: vesti.ru

В Сочи фотографы предлагали сделать фото с пандой. На самом же деле милая панда оказалась щенком породы чау-чау. В целях наживы люди просто покрасили щенка и выставили на потеху публике. Обман раскрылся случайно, когда туда пришли зоозащитники. Собак изъяли, а предприимчивыми фотографами стала заниматься прокуратура. Также у них забрали ослика и обезьянку.

Тигренок для фото

Фото: oir.mobi

В Туле тигренка из контактного зоопарка били и дергали за ошейник для красивого фото. Семимесячный тигренок Сара стала жертвой издевательств, до которых никому не было дела. После обращений жителей дело дошло до прокуратуры, но в ходе проверки жестокого обращения с животными найдено не было. К сожалению, в данной ситуации жизнь тигренка так и не изменилась в лучшую сторону.

Концлагерь для животных

Фото: Виктор Щербаков

В Ульяновске по просьбам жителей был демонтирован передвижной зоопарк. Пользователь социальной сети «Instagram» обратил внимание на вид из своего окна, перед его взором открывался раскладывающийся зоопарк. Реакции комментаторов не пришлось ждать. Местный блогер сходил на место зоопарка и снял пару интересных видео. «Животные полудохлые, 90 процентов спят, 10 процентов хищных зверей, у которых еще остались какие-либо силы, просто, мне кажется, молятся всем животным богам, чтобы покинуть это пристанище», — отметил Виктор Щербаков в видео. После общественного резонанса передвижной зоопарк было принято закрыть и прекратить издевательства над животным. Вот правда что с ними будет дальше остается загадкой.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 187, комментариев: 0
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