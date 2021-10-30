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Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-5 фильмов, которые стоит посмотреть в Хэллоуин

Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Фильм.ру

31 октября отмечается Хэллоуин. И даже если вы не собираетесь наряжаться в костюм вампира или зомби и украшать дом тыквенными фонарями – это не повод не посмотреть старые добрые фильмы про различную нечисть. В этом обзоре – ТОП-5 кинокартин, чтобы насладиться эстетикой зарубежного праздника.

Фокус-покус. 6+

Согласно легенде, если невинная девушка в ночь Хэллоуина зажжет свечу в доме сестер Сандерсон, то ведьмы встанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми. Поверье сбылось спустя 300 лет, и теперь древним колдуньям надо привыкать к современности. Но это не единственная проблема – у сестер появляется хитрый противник.

Семейка Аддамс. 12+

Кто не знает необычную семейку Аддамс? Советуем посмотреть фильм 1991 года о встрече главы семейства с его «блудным братом» Фостером, с котоым Гомес поругался четверть века тому назад.

Каспер. 6+

Самая трогательная и добрая комедия о самом дружелюбном приведении от Стивена Спилберга – проследить за историей смелой девочки Кэт, которая подружилась с призраком, ее отца, мечтающего встретиться с усопшей женой и, конечно, за похождениями злых дядечек Каспера можно всей семьей.

Битлджус. 12+

Черная комедия Тима Бертона про войну привидений с живыми людьми – именно этот фильм принес славу режиссеру. А история стара как мир: призракам не нравится, что в их доме появились новые жильцы, поэтому всеми силами пытаются выжить своих соседей.

Страшные истории для рассказа в темноте. 16+

Хэллоуин 1968 года. Старшеклассница Стелла, большая любительница страшных историй, и двое её друзей наряжаются в нелепые костюмы и идут гулять. Так получается, что ребята выводят из себя школьного задиру и хулигана Томми и, спасаясь от него, знакомятся с неместным парнем Рамоном, а после отправляются в старинный заброшенный особняк. Дом принадлежал семье Бэллоуз, все члены которой загадочно исчезли почти 100 лет назад, а про дочь семейства Сару до сих пор ходят жуткие легенды — якобы она может убивать, рассказывая истории. Друзья находят потайную комнату, и Стелла забирает домой книгу, где Сара писала свои рассказы, и на страницах которой этим же вечером появится новый, а хулиган Томми исчезнет без следа.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 92, комментариев: 0
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