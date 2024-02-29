Николай Романов, Андрей Косыгин, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и Ко — кто из руководителей страны побывал в Сургуте?

От редакции. Бывший премьер СССР Николай Рыжков умер накануне, 28 февраля. Заметим, что он был одним из руководителей государства, который побывал в Сургуте. В связи с печальным событием мы вспомнили об этом, а также и о других визитах высокого уровня.

Николай Рыжков

В 1988 году на нефтегазовых стройках Тюменской области побывал председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. В частности, встречу с председателем Совмина запомнили работники Сургутского ЗСК.

Вспоминает бывший заместитель директора завода Николай Иванович Свешников: «Интересные были времена — дефицит!Трусы делили, сигареты делили… Кто курит — тому сигареты, а кто не курит — тому трусы.Однажды девять колес на «Жигули» надо было разделить на весь завод! А машин тогда почти не было. Пока Николай Иванович Рыжков, председатель Совмина СССР, не приехал к нам. Я ему письмо подсунул, что мы такие хорошие, благосостояние растет, много молодежи, а машины не выделяются. Всего на объединение пять машин — это же так, для драки. И после этого письма нам выделили 40 машин!»

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Николай Романов

В июле 1891 года к Белоярской пристани, что в семи километрах к западу от Сургута, причалили два парохода — «Николай» и «Казанец». На них со своей свитой прибыл 23-летний Николай Романов, совершавший путешествие по Сибири и Дальнему Востоку.

До устья Томи пароход «Николай» сопровождался почетным эскортом двух суден — «Казанец» и «Нижегородец». Далее по реке Оби в сопровождении «Казанца» в Тобольской губернии планировалось шесть остановок. Но маршрут изменили. Цесаревич решил плыть от Томска на Омск на пароходе красноярского купца Николая Николаевича Гадалова «Николай», который сопровождал «Казанец», принадлежавший главному представителю пароходства по рекам Западной Сибири, тюменскому жителю Ивану Ивановичу Игнатову.

Восьмого июля была сделана первая остановка на территории Тобольской губернии — в Сургуте. Как писал впоследствии князь Эспер Ухтомский, сопровождавший Николая в его «восточном» путешествии, крики «Ура!» заглушили даже шум парохода.

К встрече наследника подготовились основательно. Построили специальную площадку на горной местности Белого Яра — здесь вырос павильон, а рядом находились остяцкие юрты с принадлежностями для охоты и быта. К площадке вела лестница, украшенная зеленью.

Всего час пробыл цесаревич в Сургуте. За это время он успел немного пообщаться с жителями. Например, сказал несколько ласковых слов воспитанникам городского училища, а от девочек церковно-приходской школы принял подарок — серебряное блюдо работы московской фабрики Корнилова, украшенное по краям оксидированными накладными якорями и рисунком, изображавшим пароход на полном ходу. Солонка из кости мамонта, сделанная в Тобольске художником Знаменским, изображала шар, на котором был обозначен весь путь именитого путешественника. Блюдо подносил Игнатов. Тюменцы обвинили его в нерасторопности (по слухам, он уронил блюдо), хотя в книге Ухтомского об этом, возможно, из этических соображений, не упоминается.

В Сургуте цесаревича завалили подношениями. Так, пожилая чета Туполевых, стоя на коленях, одарила гостя старинным образом Николая Чудотворца, передаваемым в семье по наследству. Местные женщины сплели для Николая берестяную корзину и берестяную коробку с кедровыми орехами — «сибирский разговор», так их называли. Остяки поднесли меха и живую рыбу. А некий мещанин Тетюцкий, родственник старосты, настойчиво предлагал наследнику десять соболиных шкурок. Перед отъездом и Николай Романов щедро одарил жителей. Кто-то получил часы, кто-то — золотые монеты. А Туполеву с женой достался главный презент — «портрет Его Императорского Высочества».

В Сургуте у будущего императора произошла короткая, но удивительная встреча. На пристани тобольский губернатор Тройницкий представил наследнику трона шведского ученого, этнографа, доктора философии из Стокгольмского университета господина Фридерика Мартина, который почти месяц путешествовал и собирал материал для своих исследований по реке Юган и вблизи Сургута.

В шесть часов вечера Николай отбыл на пароход и принялся за ужин. Корабль отчалил под звуки казачьего оркестра, прибывшего в Сургут из Омска.

Алексей Косыгин

Весной 1973 года на один из аэродромов севера Тюменской области приземлился самолет председателя Совмина СССР Алексея Николаевича Косыгина. Местное начальство с ног сбилось, чтобы угодить высокому гостю. Столы ломились от сибирских деликатесов и бутылок со спиртным. Сауны жарко натоплены, егеря готовы к охотничьим вылазкам в тайгу, но дорогой гость явно разочаровал хлебосольных хозяев. Попросив тарелку овсяной каши в столовой аэропорта, Косыгин негромко сказал застывшим в недоумении областным руководителям: «Никаких застолий. Быстро перекусить и по вертолетам. Время дорого».

Председатель Совета Министров Алексей Косыгин (слева), первый секретарь Тюменского обкома КПСС Борис Щербина (в центре), а пояснения дает министр энергетики и электрификации СССР Петр Непорожний. Снимок сделан на Сургутской ГРЭС в январе 1968 года

Облетев основные объекты в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске, Алексей Николаевич собрал руководителей промыслов, строителей, министерских чиновников и, дотошно вникая в детали, провел деловое совещание. Особое внимание обратил на необходимость обеспечения трудовых коллективов достойными условиями жизни и работы. Следующий визит легендарного премьера состоялся в 1978 году.

Михаил Горбачев

1985 год жителям Сургута запомнился встречей на городской площади с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым, где он был отмечен (особенно сургутянками) как очень обаятельный, приятный человек.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с работниками Сургутской ГРЭС. 1985 год

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков помнит, как к приезду московского гостя «вылизывали и здание аэровокзала, и прилегающие к нему территории. За один месяц — аккурат к приезду генсека — построили дорогу в аэропорт. Наверное, если бы Горбачев не приехал, она еще бы долго ждала своего звездного часа».

Для всех силовых структур в этот день был объявлен усиленный режим несения службы. Въезды в город были перекрыты даже с месторождений.

К приезду Михаила Сергеевича Сургут готовился серьезно. С теми, кому предстояло непосредственно общаться с генсеком, КГБисты проводили профилактическую работу. «Много вопросов не задавать, не жаловаться», — говорили чекисты.

«В процессе подготовки к встрече с главой страны нам сообщили, что у Горбачева бронированная машина с низкой посадкой, — рассказывал экс-директор ГРЭС Владимир Губачев, — поэтому срочно сгладили все кочки, в частности подточили два железных переезда. Их сделали так идеально, что машины просто пролетали над ними. И теперь, проезжая через переезды, все водители благодарят Горбачева, из-за которого и наступила такая благодать.

В тот год, когда приехал Горбачев, он как раз начал антиалкогольную компанию. При встрече с энергетиками он спросил: «Ну и как вам без спиртного? Все хором отвечали: «Хорошо!» Но после отъезда Горбачева, конечно же, выпили. Надо же было снять усталость, ведь переволновались все очень сильно».

Борис Ельцин

Что касается первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, то в Ханты-Мансийский автономный округ он совершил официальный визит в августе 1991 года.

По сути это был, как писали газеты того времени, четырехдневный марафон по Тюменской области.

Первым городом, где приземлился самолет президента РСФСР, стал Надым. Во второй день Ельцин посетил Салехард. Он признался, что город произвел на него «удручающее впечатление»: центр и бараки, помойки. Но не лучше в ту пору выглядел и Ханты-Мансийск, куда Борис Николаевич прибыл 7 августа после посещения Ноябрьска.

Хотя можно с уверенностью сказать, что ельцинская нога все-таки ступала на сургутскую землю: в 1985 году он приезжал с генсеком Михаилом Горбачевым в должности секретаря ЦК КПСС по вопросам строительства.

Виктор Черномырдин

В 1992 году, в самый сложный период Отечественной истории, возглавил правительство Виктор Степанович Черномырдин. Он стоял у истоков создания Газпрома. Так сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер: «В начале 90-х годов это было своего рода планом по спасению газовой отрасли страны. Планом имени Черномырдина. А может быть, это был план по спасению всей России. Ведь в те непростые годы именно Газпром фактически платил заработные платы, пенсии, социальные пособия. Благодаря Газпрому, благодаря Виктору Степановичу и отрасль, и страна остались на плаву».

Виктор Черномырдин на совещании в Тюменьтрансгазе. 1980 год

В Сургуте Черномырдин был в 2002 году. Посетил Сургутский ЗСК уже в должности посла России в Украине. Вспоминает главный технолог Сургутского ЗСК Александр Евгеньевич Белоусов: «Был обычный рабочий день, нам сообщили, что Виктор Степанович посетит операторную комплекса по облагораживанию моторных топлив. Это производственный объект, где занимаются управлением технологического процесса, отслеживают все параметры, которые необходимы для получения качественного моторного масла. Я тогда работал оператором технологических установок пятого разряда, мне было всего 26 лет. Черномырдин зашел вместе с руководством завода: на первый взгляд обычный, спокойный, доброжелательный человек, поздоровался со всеми за руку. Нам, конечно, это понравилось. Как сейчас помню, Виктор Степанович задал нам всего два вопроса: нравится ли нам работать на данной установке, и довольны ли мы заработной платой. Конечно, система, компьютерное управление, оборудование — все новое и удобное в эксплуатации. Как тут быть недовольным? Черномырдин побывал на территории установки, посетил компрессорное отделение».

В 1984 году Виктор Степанович, будучи замминистра газовой промышленности, подписал приказ об организации завода стабилизации конденсата в составе производственного объединения «Сургуттрансгаз». С 2012 года ЗСК носит его имя.

Владимир Путин

В марте 2000 года в Сургуте состоялось Всероссийское совещание по вопросам развития отечественного топливно-энергетического комплекса. В нем принял участие временно исполняющий обязанности президента страны Владимир Владимирович Путин.

Президент страны Владимир Путин назвал Сургут одним из лучших по инвестиционному климату. 2000 год

Особое внимание он уделил защите интересов российских компаний на мировых рынках и отношениям государства с естественными монополиями, так как практически весь российский бюджет держится сейчас на поступлениях от экспорта нефти и газа.