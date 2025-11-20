Почему перенесли заседание по делу Алексея Шипилова

Сегодня, 20 ноября 2025 года, перед судьей Сургутского городского суда должен был предстать бывший первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Его обвиняют по статье 286 ч.3 (Превышение служебных полномочий) и статье 290 ч.6 (Получение взятки) УК РФ.

Однако в начале слушаний судья озвучила, что, поскольку для Алексея Шипилова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, доставить его в зал суда оказалось невозможно. Поэтому слушание решено перенести на 3 декабря, оно будет осуществляться посредством конференц-связи.

Сложно предположить, связано ли решение о переносе слушания с тем, что 18 ноября бывший директор управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска Виктория Абрагимова пошла на сделку со следствием, признав предъявленные ей обвинения.

Напомним, что по версии следствия Алексей Шипилов, используя служебное положение, способствовал переводу в переходе ряда жилых домов Нижневартовска в частную УК «Диалог».