Подборка тематических поделок ко Дню Победы

В преддверии 9 Мая в Сургуте вырос интерес к тематическим поделкам – как для садиков и школ, так и для оформления дома или офиса. Мы изучили предложения на Avito и собрали обзор подарков, которые можно приобрести в качестве подарка ко Дню Победы.

Красная звезда, вечный огонь и гвоздики

Фото: https://www.avito.ru/surgut/kollektsionirovanie/po...

Цена: 450 рублей

Поделка к 9 Мая представляет собой объемную композицию в виде красной звезды с голубями, символизирующими мир. Элементы закреплены на плотной основе с подставкой, что позволяет поставить изделие вертикально. Цветовая гамма выдержана в традиционных оттенках – красном, желтом и белом.

Макет танка, композиция «9 Мая» и стенд в память о Великой Отечественной войне

Фото: https://www.avito.ru/surgut/kollektsionirovanie/po...

Цена: от 300 рублей

У продавца можно приобрести сразу несколько композиций: танк на подиуме (как на фото) и другой вариант, «Вечный огонь», самолет и солдат с пушкой. Каждая из работ выполнена вручную и ориентирована на участие в школьных или садиковских выставках, посвященных 9 Мая.

Поделка в виде катушки с кинопленкой

Фото: https://www.avito.ru/surgut/kollektsionirovanie/po...

Цена: 450 рублей

Еще одна оригинальная поделка к 9 Мая продается в Сургуте. Она выполнена в виде катушки с кинопленкой. Основной элемент – бумажная лента с черно-белыми изображениями времен Великой Отечественной войны, стилизованная под кадры старой кинопленки.

На круглом основании также расположены яркие красные гвоздики из бумаги – традиционный символ праздника Победы. Дополняет композицию георгиевская лента, аккуратно размещенная рядом с кинопленкой. В центре – миниатюрные вставки с фотографиями военных лет, создающие эффект исторической хроники.

Фигура Родина-мать с мечом

Фото: https://www.avito.ru/surgut/kollektsionirovanie/po...

Цена: 300 рублей

Продавец изготавливает стилизованные фигуры Родины-матери с мечом, выполненные на фоне коричневой плоскости, имитирующей стену или постамент. Перед скульптурой – крупная цифра «80», украшенная серебристым блестящим покрытием.

По бокам размещены яркие объемные цветы, пламя Вечного огня и георгиевская лента. На переднем плане – надпись «Победа» и наклейка с орденом и слоганом «Спасибо деду за Победу». Также на каждой работе присутствует пятиконечная звезда и декоративные элементы в военной тематике.

Миниатюрная сцена шествия «Бессмертного полка»

Фото: https://www.avito.ru/surgut/tovary_dlya_detey_i_ig...

Цена: 500 рублей

Жителям Сургута предлагают тематическую поделку ко Дню Победы в виде шествия «Бессмертного полка». На площадке установлены портреты участников Великой Отечественной войны. Каждый портрет закреплен на деревянной палочке и оформлен в рамку с указанием имени, фамилии, даты рождения и звания или вклада в Победу. За портретами размещен фон – фотография реального шествия «Бессмертного полка» с людьми, идущими по улице с портретами в руках.

Дополняют композицию две красные гвоздики из бумаги, символизирующие память и уважение к подвигу ветеранов. Работа смотрится трогательно и искренне, отлично подходит для школьной выставки или как памятный проект в детский сад.

Двойные открытки к 9 Мая

Фото: https://www.avito.ru/surgut/kollektsionirovanie/ot...

Цена: 500 рублей

К 9 Мая в Сургуте также можно приобрести открытки ручной работы. Одна из них украшена изображением советского солдата, силуэтом белого голубя, надписью «За Родину!», а также флажком России. Внизу размещены слова «Гордимся Победой! 1945-2025». Еще и другой вариант – открытка с большим количеством деталей: вырезками из газетных заголовков времен Великой Отечественной войны, лозунгами «С Днем Победы!» и «80 лет Победа!», изображениями советской агитации и флагов. Также на ней использованы макеты треугольных солдатских писем и георгиевская лента.

Ростовые цветы гвоздики

Фото: https://www.avito.ru/surgut/mebel_i_interer/rostov...

Цена: от 9 000 рублей

Рукодельница из Сургута изготавливает ростовые гвоздики из гофрированной бумаги, которые станут отличным украшением для оформления помещения, мероприятия или дома. Продавец указала, что высота поделки до двух метров, а цена – 12 000 рублей, также есть поделки высотой 1,2 метра, их цена – 9 000 рублей.

К тому же есть возможность аренды поделки – 2 000 рублей за сутки.