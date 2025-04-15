Дом пионеров в одном шаге от сноса. Как продлить ему жизнь

Дом Пионеров имеет не просто уникальную историю, связанную с многими поколениями сургутян, но и очень интересную перспективу новой жизни после реконструкции. Фото: Сургутская трибуна

«На месте дома пионеров будет… дом пионеров!» (глава Сургута Д. Попов, 2013).

«Вместе с членами попечительского совета выезжал на оценку состояния Дома пионеров. Решили провести еще раз независимую экспертизу, а заодно подумать над тем, в каком качестве использовать здание после его реконструкции» (глава Сургута В. Шувалов, 2017).

«Глава и администрация города, как и общественность – прежде всего, наши старожилы, заинтересованы в том, чтобы сохранить Дом пионеров. Мы вполне сможем справиться собственными средствами с его реконструкцией в ближайшие год–полтора.» (замглавы Сургута Алексей Жердев, 2019).

Хорошее дело придумали

Глава Сургута Максим Слепов инициировал правильную политику благоустройства городского пространства через создание скверов и рекреационных пространств, причем – в большинстве проектов – за счет спонсоров. Что, безусловно, не может не вызывать у горожан одобрения и поддержки. Скверам даются тематические названия (сквер Строителей, сквер Купеческий, сквер Медиков, сквер Журналиста и многие прочие), и это, при грамотном взаимодействии с общественностью, представляющую ту или иную отрасль, обеспечит наполнение новых пространств смыслом и шефством над ними – без, повторю, прямого участия городских денег в процессе. Идея прекрасная, и еще прекрасней то, что она реализуется на наших глазах, а не декларируется как очередная красивая заявка на будущее. Если Максиму Слепову удастся реализовать свой план «осквернения» Сургута в полной мере, да без больших бюджетных вливаний (а ничто не указывает на то, что ему это не под силу), он займет достойное место в картинной галерее достойных и деятельных сургутских градоначальников – чего ему от души хочется пожелать на второй год его «каденции».

В этой политике Слепова есть здоровый практический интерес для местной власти: тема скверов и парков – беспроигрышная для народа, малозатратная для бюджета и эффектная для пиара. Унылость сургутского городского пространства настолько очевидна, что одной из главных проблем крупнейшего индустриального центра Западной Сибири его жители много десятилетий кряду формулируют так: пойти некуда, смотреть не на что. Оттого два несчастных природных парка («За Саймой» и «Кедровый Лог») превратились в объекты паломничества обделенных качественной средой сургутян. Которые радуются, как дети, любому движению властей в сторону расширения паркового хозяйства. Был пустырь, возник сквер, кто ж будет не рад! И власти, распознав этот запрос, без каких-либо напрягов его удовлетворяют.

Но есть нюанс.

Не сквером единым жив человек

Не все то сквер, что сквером зовется. И не каждое пустое (или чем-то заполненное) пространство предназначено для сквера. И, главное, не сквером единым жив человек. Сквер отлично работает на горожан в случае, когда является логичным продолжением более осмысленного и утилитарного пространства, обеспечивающего людей не только скамейками среди березок, но и полезной для их ума жизнедеятельностью. А посидеть под березками на скамеечке любая бабулька может, не отходя от своего подъезда.

Среди заявленных скверов три выделяются тем, что для их разбивки надо расчистить земельный участок от существующего строения – того или иного муниципального объекта, выполняющего, выполнявшего или призванного выполнять важную социальную функцию. Один такой сквер, Строителей, создается на месте только что снесенного ДК «Строитель» (он же Городской культурный центр). Этот ДК был последним городским домом культуры в линейке сносимых очагов культуры. За исключением ведомственного ДИ «Нефтяник» и переделанного в филармонию ДК «Энергетик» за 30 лет в Сургуте не построено ни одного культурно-досугового объекта взамен ликвидированного – при том, что численность населения за это время удвоилась.

В случае с ГКЦ предполагалось, что новый построят на месте снесенного, все бюджетные процедуры, включая утверждение проекта и привязку его к этому участку, пройдены, но… В последний момент объекту нашелся другой адрес на улице Университетской, поближе к зоне комплексного развития территории (КРТ) известным девелопером «Брусника». У «Брусники» уже есть обременение в виде театра кукол «Петрушка». На один гектар безвозмездного выделения земли власти Югры с приходом Руслана Кухарука обременяют застройщиков на 200 миллионов рублей. У «Брусники» в ядре центра Сургута около 10 гектар, значит, она должна построить и безвозмездно передать городу объектов на 2 млрд рублей. В этот бюджет вряд ли вместится сама «Петрушка» («спасибо» аппетитам ее руководства, почему-то настаивающего на здании циклопических размеров, хотя очевидно, что камерному детскому театру достаточно и 1000 метров), надежд на строительство еще и Городского культурного центра за счет застройщика, если на это есть какой-то расчет, совсем не остается. Вероятно, в последний момент будет объявлено, что и «Петрушка», и ГКЦ размесятся под одной крышей – и это будет наихудшее решение из всех возможных. Впрочем, для строительства на старой площадке, то есть вместо ДК «Строитель», где все документы готовы, денег тоже не выделено – так что открытие реконструированного ГКЦ отодвигается на неизвестно когда.

Ну, что сделано, то сделано, и, несмотря на дискуссионное решение перенести новый ГКЦ в иное место, скверу Строителей вместо снесенного ДК «Строителей» – быть.

Два других объекта, снос которых запланирован в пользу новых скверов, еще на месте. Это – здание кинотеатра «Аврора» и последний сохранившийся объект деревянного зодчества, здание первой сургутской школы, он же – Дом пионеров.

«Что же ей снится?»

Кратко по «Авроре».

Есть кулуарная версия о том, что здание аварийное (подтверждение не выносилось на суд компетентной публики, а услышанные мной сведения о некондиционной крыше требуют как минимум обсуждения; все-таки как-то с «некондиционной» крышей здание простояло 40 лет, да и крыша – это не фундамент, легко заменить). Этой версией и оперируют городские чиновники, начиная с администрации времен В. Шувалова.

Попытки частных инвесторов, известных в Сургуте предпринимателей и политиков Владимира Болотова и Сергея Кандакова (каждого по отдельности), реконструировать его в коммерческий и социальный объект провалились под надуманным, как представляется, поводом. Мол, в объекте социальной инфраструктуры не может находиться заведение общепита с продажей алкоголя, для этого нужно менять назначение земельного участка решением думы.

Правда, почти 40 лет здание кинотеатра «Аврора» исправно функционировало как муниципальный объект с кафе, барами и ресторанами, статус земельного участка никоим образом этому не мешал. Что мешает сургутской городской думе внести необходимые изменения?

Желание разбить еще один сквер на этом месте – прекрасно. Но надо делать его не вместо «Авроры» (тем более что перед ней уже есть небольшой уютный сквер, и он отлично гармонирует со своей архитектурной доминантой – кинотеатром), а вместо соседнего долгостроя-чудовища (именуемого проектной документацией общественным туалетом). Надо сносить не красивую «Аврору» ради нового сквера, а этот заброшенный трехэтажный уродец по соседству. Вот тогда город действительно получит красивое зеленое осмысленное пространство.

Поэтому властям Сургута настала пора решать проблему сноса загрязняющего центр города долгостроя, вступив в переговоры с его владельцем – уважаемым (вне всяких сомнений) депутатом, предпринимателем и общественным деятелем Евгением Барсовым. Задача труднее, чем распорядиться муниципальным имуществом, но это – правильный подход, дающий не сиюминутную, а долгоиграющую выгоду.

Какой дорогой идете, товарищи?

Наконец, третий объект, который намечено снести в пользу нового сквера. И о нем сегодня – основной разговор.

Как надо понимать из нескольких заявлений чиновников городской администрации, принято принципиальное решение о сносе Дома пионеров и сооружении на его месте некоего мемориала (или «инсталляции»), разумеется, с разбивкой сквера вокруг. Что будет представлять из себя данная «инсталляция», можно понять по опубликованным картинкам.И самое простое, что просится сказать по поводу увиденного: ужас. В некую конструкцию, символизирующую непонятно что, будут вшиты «узнаваемые элементы фасада» то ли из остатков снесенного здания, то ли из какой-то проволоки.

Идея понятна, так делают много где в России и мире. И она была бы абсолютно логичной, если бы речь шла не о последнем сохранившемся деревянном здании с историей, а просто о каком-то памятном объекте. Ну, например, корабле, крыле самолета, куске газотурбинного блока, ковчеге атамана Ермака, юрте князя Бардака или любом другом крупном артефакте. В этом случае было бы логично создать некую инсталляцию, обыгрывающую артефакт. Не монумент, не памятный камень, а именно инсталляцию. (Кстати, прямо через дорогу от Дома пионеров находится, по распространенной версии, место, куда пристал отряд князя Бардака. Чем не место для инсталляций? Правда, не осталось от этого Бардака ничего, кроме имени и запоганенной речки…).

Ну так вот. Арт-инсталляция (или архитектурная инсталляция) уместна в том случае, когда от инсталлируемого объекта остался небольшой и непригодный к эксплуатации, но бесценный фрагмент. Но если речь идет о вполне сохранившемся архитектурном сооружении, нужно говорить не об инсталляции с ним, а о его реконструкции. И предложить остроумный (не в значении вызывающий улыбку, а в значении – от острого ума) проект такой реконструкции – профессиональный долг любого архитектурного департамента, особенно в таком неизбалованном интересной архитектурной города, как Сургут.

О сургутском Доме пионеров писано и говорено больше, чем о любом другом здании города. Многие считают, что надо его снести, и дело с концом. Не будем сейчас на тему «иванов, не помнящих родства». Скажем лишь на сей счет одно: власти многих российских городов, набив себе шишек, постепенно пришли к пониманию того, что снос исторических зданий означает осквернение памяти строивших город земляков и неуважение перед будущими поколениями. К тому же это примитивно и банально непопулярно – как в глазах населения, так и с точки зрения федеральных властей, увлеченных качественной урбанизацией российских городов. После допущенных градостроительных ошибок это наконец уяснили в Иркутске, Тобольске, Казани, Сызрани, Чебоксарах, Калининграде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Екатеринбурге, Тюмени… Где местные власти следуют государственному урбанистическому тренду и стараются не множить ошибок своих предшественников, крушивших целые кварталы исторической архитектуры и чуть было не лишивших свои города уникального облика.

И – очень важно! – в перечисленных и других городах тема сохранения исторических, культурных и архитектурных памятников выносится в публичное пространство и делается объектом компетентного обсуждения широким кругом специалистов и общественников. Вот в Сургуте объявлена городская дискуссия о развитии ядра центра города, застройщиком которого предполагается компания «Брусника» – это отличный ход! Надеюсь, подобный подход будет применен к обсуждению остальных важных проектов, меняющих облик города, и к судьбе Дома пионеров тоже. Но в целом в Сургуте за годы и десятилетия сформировался другой подход: кулуарного принятия градостроительного решения и выдачи его под соусом тщательно и квалифицированно проработанного «специалистами». На выходе приходится констатировать, что Сургут как «архитектурный прорыв» не состоялся и теперь уже не факт, что состоится. Но усилия предпринимать надо! Тем принципиальней встает вопрос о сохранении его исторических архитектурных объектов и придании им нового смыслового наполнения.

Непонятно, кому доверились чиновники в идее с «инсталляцией» вместо ДП, насколько профессионален бэкграунд этого консалтера. Возможно, это одна из подрядных строительных компаний города, предложившая «изящное» решение снести ДП «не совсем», а оставить часть фасада и инсталлировать ее в какую-то конструкцию. Возможно, это собственное видение наших руководителей. Но важнейший градостроительный вопрос об интеграции современной и исторической архитектуры при таком подходе игнорируется, а это однозначно плохо, какой бы замечательной предполагаемая инсталляция ни оказалась.

При любых других исходных данных за такую идею, действительно, надо было бы ухватиться. Но – не в случае с Домом пионеров. Потому что ДП является полноценным архитектурным объектом, с объемом, участком, узнаваемым фасадом и богатой историей. Эта история связана с просветительской образовательной деятельностью, для патриотов и старожилов Сургута здание является важнейшим символом. Никакая инсталляция в виде памятника не сохранит этого духа ДП. Инсталляция без архитектурного объема – это тупиковый путь, омертвляющий территорию.

Пусть живительный – реконструкция.

Симбиоз, вписывание и контраст

Давайте определимся. Реконструкция Дома пионеров – это не переборка бревен и восстановление подгнившего здания в прежнем объеме и архитектурно-планировочном решении. К сожалению для всех и для самого здания, оно, действительно, морально устарело и даже при стопроцентной переделке вряд ли годится как офис, учебный корпус, музей или объект общепита. Под реконструкцией Дома пионеров надо понимать создание совершенно нового современного сооружения с интеграцией в него части корпуса деревянного ДП (ну, если хотите, с инсталляцией).

На практике это означает простую вещь

Заказчик (город) определятся с задачей: что он хочет получить в результате реконструкции. В нашем случае набор опций простой (перечисляем все возможные, от бывшего функционального использования здания до «мечтательных»). На этом этапе как раз очень помогает общественная экспертная компетентная проработка, чего в Сургуте не происходит. Итак, из реконструированного здания ДП мы можем получить:

школу (вряд ли),

образовательный центр (ну… возможно),

учебный корпус университета (тоже вряд ли),

картинную или художественную галерею (ближе),

выставочное пространство с коворкингом или офисами (ближе),

камерная концертная площадка (более чем возможно),

симбиоз выставочного пространства, музея, коворкинга, офисов, галереи, концертной площадки и библиотеки (очень интересно!),

а, может, музей нового для Сургута формата? Музей СССР?

В городе с богатейшей индустриальной историей музей подобной концепции отлично бы работал как один из популярных местных брендов. С использованием всех вышеперечисленных функций – и выставочно-концертного пространства, и библиотеки-коворкинга, и бара-кафе?

Добавим к последнему какой-то общепит – и получаем городской социальный просветительский объект с коммерческой деятельностью, окупающей расходы на содержание, если это муниципальный объект, или интересный для инвестора или арендатора, если это объект частный.

Ну что ж, допустим, с назначением объекта определились (я топлю за Музей СССР). И название звонкое, работающее, при этом сохраняющее исторический смысл объекта:

Дом Пионеров. Музей СССР (советской истории).

Причем: нам не нужен классический скучный музей, в котором бабушки-смотрительницы дремлют на стульях. Нам нужно интересное тусовочное пространство, наполненное жизнью, движением, интересными событиями. Нам нужно новое нетривиальное место встреч, акций, движения и эмоций.

Теперь – главное: что строим? Ищем концепцию. Сургут – молодой, динамично развивающийся город с 400-летней, при этом, историей. Город купцов, мещан, ссыльных декабристов, инженеров и рабочих. А еще, заметим, интеллигенции. Надо связать образ современного мегаполиса с его удивительной дореволюционной и новейшей историей. Как?

А вот как это делается везде, где симбиоз современной и исторической архитектуры является одним из важных направлений градостроительной политики.

Примеры симбиоза старой и новой архитектуры в результате реконструкции полуразрушенных зданий в России и разных странах. Фото: panor.ru

Конкретно с нашим Домом пионеров просится очевидное архитектурное решение: сохранить его деревянный П-образный фасад и «прицепить» к нему новый модернистский объем из бетона и стекла, как бы накрыв сверху и сзади то, что мы оставляем от ДП.

Наглядным удачным примером такого подхода служит офис Союза архитекторов России в Москве – о чем не могут не знать специалисты городского департамента архитектуры. Аварийное здание Г-образной формы в два этажа (очень напоминает наш ДП) не было никакой возможности восстановить до пригодного состояния. Инвестор сохранил его главный фасад (две стены; в случае с ДП мы сохраняем три стены), вдоль этих фасадов были построены по прежним планам новые современные помещения, в которых расположились офисы.

На фото отреконструированное здание Союза архитекторов России в Москве. Ситуация – один в один со зданием сургутского Дома Пионеров: сохранили фасадные элементы, внутренности и часть территории перестроили и создали новый современный многофункциональный объем. Фото: asadov.studio

В Доме пионеров можно оставить офисы только наружу фасада, а те, которые смотрели во двор, превратить в галерею с видом на свободное пространство внутреннего двора. И над этим свободным пространством внутреннего двора, по аналогии с двором Союза архитекторов, делается, внимание, атриум, накрывающий всю новостройку, и этот атриум работает как новое общественное пространство – проводи хоть выставки, хоть концерты, хоть приемы в честь дня города.

Кто-то возразит: так какая же это реконструкция, это полноценный вновь возводимый объект!

Разумеется. В этом и смысл современного подхода в развитии культурного пространства городов: на контрасте старой и новой архитектуры создавать их симбиоз, не бояться одно сочетать с другим, от старого брать объемы, фасады и элементы, добавлять новое и наполнять все это современным смыслом, основываясь на духе и истории первоначального объекта.

ВинЗавод, Хлебозавод номер 5, Дизайн Завод, Дом культуры «ГЭС-2», Депо и многие другие модные культурные и развлекательные пространства Москвы отлично знакомы сургутянам, обеспечивающим выручку авиакомпаниям, летающим маршрутом Сургут-Москва-Сургут по пятницам и воскресеньям. Такие же крутые объекты есть в Екатеринбурге и Тюмени, Иркутске и Питере, Казани и Калининграде… Что мешает Сургуту – более богатому городу, чем многие из перечисленных миллионников – создать хотя бы один-единственный подобный объект? Какая причина?

Надо остановить снос Дома пионеров. Лучше не прикасаться к нему, пока не будет найдено профессиональное решение о реконструкции.

Что мешает подарить Дому пионеров вторую яркую жизнь?

Давайте подумаем об этом вместе.

P.S. Как я нашел эти изображения, проиллюстрировавшие мою статью? Как нашел это архитектурное бюро, сделавшее великолепную реконструкцию московских старых зданий? Представьте себе: я просто загуглил. Это заняло у меня аж 10 минут (с чтением и сохранением в «избранном»). Сколько бы заняло времени знакомство с авторами проекта реставрации офиса Союза архитекторов России? День, два максимум. Сколько бы потребовалось времени получить от них эскиз возможной реконструкции? Неделя. Сколько надо времени найти схему и деньги для финансирования проекта? Максимум – год, оптимально – три месяца. Можно ли с этой идеей обойти 50-70 уважаемых и состоятельных граждан Сургута и собрать денег если не на весь проект, то на его часть? Конечно. Я знаю несколько таких, кто готов прямо сейчас достать из кармана и пожертвовать от миллиона рублей и выше; несколько лет назад Николай Сторожук выделил 30 миллионов на Дом пионеров, но, не дождавшись от властей хоть каких-нибудь содержательных шагов, перенаправил деньги на другие благотворительные цели.

Написал ли я здесь глупость? Все, что изложено в статье, я обсуждал со многими уважаемыми и влиятельными гражданами Сургута, попасть на совместное фото с которыми было бы за честь каждому из нас, и ни один из них не сказал, что это – ересь. Наоборот, все в голос задают один и тот же вопрос: Почему этого не делается?



