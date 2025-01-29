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Лучшие кооперативные игры, в которые стоит поиграть с друзьями

Список из восьми кооперативных игр, которые заставят вас работать в команде

Лучшие кооперативные игры, в которые стоит поиграть с друзьями
Фото: Steam

Для тех, кто любит проводить время с друзьями, кооперативные видеоигры – идеальный способ развлечься и получить море эмоций. От динамичных шутеров до расслабляющих симуляторов – каждый найдет что-то для себя.

Корреспондент siapress.ru собрал список лучших кооперативных проектов, на которые обязательно стоит обратить внимание.

Deep Rock Galactic

Жанр: кооперативный шутер, экшен

Платформы: PC, Xbox, PlayStation

Количество игроков: 1-4

В Deep Rock Galactic вы берете на себя роль боевых гномов-шахтеров, работающих на мегакорпорацию. Ваша цель – добывать редкие ресурсы в недрах чужой планеты, где каждый шаг может стать последним. Вас ждут случайно генерируемые подземные лабиринты, заполненные опасностями – от гигантских жуков до снежной метели.

Каждый игрок выбирает один из четырех классов: разведчик, инженер, бурильщик и стрелок. Только слаженная командная работа поможет выбраться живыми, ведь без фонариков разведчика, платформ инженера, туннелей бурильщика и пулеметов стрелка миссию не выполнить.

Почему стоит сыграть:

  • Полностью разрушаемый мир и процедурно генерируемые уровни.
  • Разные классы персонажей с уникальными способностями.
  • Отличный баланс экшена, исследования и тактики.
  • Веселая и запоминающаяся атмосфера.

Подходит для тех, кто любит командные шутеры и исследование сложных уровней.

Overcooked! 2

Жанр: аркада, симулятор готовки

Платформы: PC, Xbox, PlayStation, NintendoSwitch

Количество игроков: 1-4

Overcooked! 2 – это кулинарный хаос во всей красе. Вы управляете группой поваров, которым нужно быстро готовить заказы в условиях, далеких от обычной кухни – платформы двигаются, столы исчезают, а ингредиенты могут улететь в пропасть.

Каждый уровень заставляет игроков разделять обязанности, ведь готовка – это не только резка продуктов, но и варка, жарка, подача блюд и даже тушение пожаров, если что-то пошло не так. Без четкой координации кухня превратится в место хаоса, а игроки – в кричащих друг на друга поваров.

Почему стоит сыграть:

  • Веселый, но сложный геймплей, требующий командной работы.
  • Динамичные уровни с неожиданными препятствиями.
  • Простое управление, но высокая сложность при координации.

Если хотите посмеяться и покричать друг на друга – Overcooked! 2 идеально подойдет для этого.

Portal 2

Жанр: головоломка от первого лица

Платформы: PC, Xbox, PlayStation

Количество игроков: 2

Portal 2 – это гениальная кооперативная головоломка, где два игрока должны использовать порталы. В отличие от одиночного режима здесь уровни специально созданы для двоих, и многие задачи требуют полного взаимодействия и глубокого понимания внутриигровых механик.

Игрокам предстоит не просто ставить порталы, но и активировать кнопки, манипулировать лазерами, гелями и платформами. Но самое интересное – это постоянные подколы со стороны искусственного интеллекта GLaDOS, который ведет вас через испытания. Но это еще не все – когда вы закончите официальный кооперативный режим, можно заглянуть в Мастерскую Steam, где игроки создали десятки и сотни тысячи новых уровней, предлагающих еще больше головоломок и вызовов.

Почему стоит сыграть:

  • Настоящее испытание для мозга – без коммуникации не пройти.
  • Уникальная механика порталов, меняющая привычный взгляд на геймплей.
  • Интересный сюжет с фирменным юмором.
  • Огромная мастерская с уровнями от других игроков, которая сделает геймплей бесконечным.

Отличный выбор для тех, кто хочет напрячь мозг в кооперативе.

Keep Talking and Nobody Exploded

Жанр: кооперативная головоломка

Платформы: PC, PlayStation, Xbox, VR

Количество игроков: 2

В Keep Talking and Nobody Exploded один игрок видит бомбу и должен ее обезвредить, но не знает, как это сделать. Другой игрок читают инструкцию, но не видит саму бомбу. Единственный способ выжить – общаться и объяснять.

Игра превращается в настоящую проверку коммуникации: инструкции сложные, таймер тикает, паника нарастает. Нужно решать головоломки, расшифровывать символы и успевать следить за временем.

Почему стоит сыграть:

  • Уникальный игровой процесс, требующий координации и четкого общения.
  • Постепенно возрастающая сложность – игра не дает расслабиться.
  • Возможность играть даже без опыта в видеоиграх – нужны только внимание и логика.
  • Отлично подходит для VR, но можно играть и без него.

Отличный вариант для тех, кто хочет испытать нервы и прокачать командное взаимодействие.

Sea of Thieves

Жанр: приключение, кооперативный экшен

Платформы: PC, PlayStation, Xbox

Количество игроков: 1-4

Sea of Thieves – это кооперативная пиратская игра с открытым миром, где вы и ваша команда отправляетесь на поиски приключений. Вам нужно управлять кораблем, искать сокровища, отбиваться от врагов и взаимодействовать с другими игроками.

Главная особенность игры – свобода действий. Вы можете стать мирными торговцами, исследователями или настоящими пиратами, грабящими другие корабли. Каждый рейд может закончиться как богатством, так и полным провалом, если наткнетесь на более сильных соперников.

Помимо классического режима исследования, в игре есть сюжетный режим с интересными квестами и персонажами. В одном из обновлений даже появился Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря».

Почему стоит сыграть:

  • Открытый мир, полный событий и случайных встреч.
  • Возможность играть как хотите – исследовать, торговать или сражаться.
  • Интересные механики взаимодействия с кораблем и экипажем.
  • Отличная игра для большой компании.

Отличный выбор для тех, кто любит свободу, исследование и морские приключения.

Cuphead

Жанр: платформер, экшен

Платформы: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch

Количество игроков: 1-2

Cuphead – это динамичный кооперативный платформер, выполненный в стиле ретро-мультфильмов. В этой игре все крутится вокруг сложных битв с боссами, где требуется молниеносная реакция, точность и идеальная координация с напарником.

Уникальный визуальный стиль и джазовый саундтрек делают каждую схватку незабываемой. Геймплей сочетает точный платформинг, уклонения и стрельбу в лучших традициях ретро-игр. Несмотря на сложность, победа над боссами приносит огромное удовлетворение.

Почему стоит сыграть:

  • Уникальный визуальный стиль, вдохновленный ретро-анимацией.
  • Высокий уровень сложности, требующий точности и реакции.
  • Отличный кооперативный режим.

Подойдет для тех, кто любит хардкорные игры и ретро-стилистику.

Stardew Valley

Жанр: симулятор фермы, RPG

Платформы: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, IOS, Android

Количество игроков: 1-4

Stardew Valley – это уютный и расслабляющий симулятор фермы, где игроки могут вместе выращивать урожай, разводить животных, заниматься рыбалкой и общаться с жителями деревни. Но игра не ограничивается только сельским хозяйством – здесь есть подземелья с монстрами, квесты, события и множество интересных механик.

Каждый игрок может выбрать свой стиль игры: кто-то займется разведением животных, кто-то погрузится в шахты в поисках редких ресурсов, а кто-то сосредоточится на строительстве идеальной фермы. Благодаря кооперативному режиму можно разделить обязанности и развивать хозяйство вместе, что делает игровой процесс еще увлекательнее.

Почему стоит сыграть:

  • Спокойный и расслабляющий геймплей.
  • Возможность совместно развивать ферму и строить хозяйство.
  • Исследование мира, выполнение квестов и приключения в подземельях.
  • Возможность играть даже на телефонах.

Отличный выбор для тех, кто всегда мечтал о своей уютной ферме вдалеке от городских проблем.

Operation: Tango

Жанр: экшен, головоломка, приключение

Платформы: PC, Xbox, PlayStation

Количество игроков: 2

Operation: Tango – это уникальная кооперативная игра, где один игрок берет на себя роль секретного агента, а другой становится хакером, который дистанционно помогает напарнику. Каждый из них получает совершенно разную информацию, и только через общение они могут успешно выполнять задания.

Геймплей включает взлом систем, скрытное проникновение, шпионские гаджеты и хитрые головоломки. Одному игроку приходится ориентироваться в реальном пространстве, а другому – разгадывать цифровые коды и взламывать системы.

Почему стоит сыграть:

  • Требует идеального общения и взаимодействия.
  • После первого прохождения игроки могут поменяться ролями и получить другой игровой опыт.
  • Стильный киберпанк-дизайн и напряженные миссии.

Идеально для тех, кто хочет испытать себя в роли шпионов.

И, конечно, нельзя не отметить эталонную кооперативную игру – It Takes Two. Про нее вы можете прочитать в нашем обзоре.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 161, комментариев: 0
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