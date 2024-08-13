Депутат Думы Сургута оценил состояние естественно-научного лицея

12 августа в Сургуте состоялась проверка готовности естественно-научного лицея, которому, кстати, исполнилось 50 лет. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала директор школы Наиля Ялчибаева.

«В этом году мы празднуем 50 лет нашему образовательному учреждению. В 2014 году тут делался капитальный ремонт. На протяжении десяти лет все участники образовательного учреждения пытаются поддерживать состояние здания. Мы стараемся соблюдать все условия для того, чтобы осуществлять образовательную деятельность. В первую очередь это безопасность», ‒ рассказала спикер.

На входе в лицей каждый человек проходит через видеодомофон. Его установили в 2023 году. Также объект оснащен всеми техниками безопасности, включая систему охраны, противопожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения и кнопку тревожной сигнализации.

«Как и все образовательные организации города наш лицей ежегодно летом готовится к новому учебному году. Этот год не стал исключением. Все кабинеты и помещения укомплектованы мебелью и современным оборудованием. Мы в этом году, как и всегда, готовы к новому учебному году. Приемка пройдена успешно. Все системы обеспечения безопасности жизнедеятельности лицея работают исправно», ‒ добавила Наиля Ялчибаева.

Депутаты Думы Сургута принимают активное участие в проверке готовности образовательных учреждений города. Так Виктор Рябчиков проверил состояние естественно-научного лицея и подвел итоги работы.

«Так как я в городе уже 42 года, мне даже довелось поработать в этом учебном заведении. Я бываю здесь часто. Те традиции, которые были заложены еще тогда, в советское время, они продолжаются. Школа только хорошеет с каждым годом. Это то учебное заведение, где комфортно учиться детям и комфортно работать преподавателям. Это большой труд коллектива и администрации», ‒ поделился впечатлениями депутат городской Думы.

По словам Виктора Рябчикова, депутатский корпус всегда с радостью поддерживает образовательные организации и их начинания.

«С нашей стороны всегда только «за». Мы всегда ищем дополнительные какие-то возможности. Наверно, эта школа претендует на звание равной среди первых», ‒ добавил он.

Кроме того, в новом учебном году в состав Сургутского естественно-научного лицея войдут порядка 700-800 учеников школы №8. Однако, это никак отрицательно не скажется на работе учреждения. Наоборот, к пополнению обучающихся все готовы.

«Наш лицей состоит из двух корпусов: для младших классов (первый-шестой класс) и для старших классов (седьмой-11 класс). Дети из школы №8 будут распределены в два корпуса. Они будут обучаться в первую и во вторую смену по СанПиНу. Также, в этом году мы переходим на пятидневку ‒ это еще одно новшество», ‒ уточнила директор лицея.

К общественной приемке присоединилась исполнительный секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева. Совместно с командой Югры, депутатами, общественниками и родителями города они проверяют состояние школ. Побывав в Сургутском естественно-научном лицее, Алена Соловьева подвела итог ‒ школа готова к 1 сентября.