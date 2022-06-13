Специалисты Роскачества раскрыли опасности бесплатных VPN-сервисов

«Решил перейти с платного VPN на бесплатный, однако есть много противоречивой информации. Насколько безопасно пользоваться такими сервисами?» – задает вопрос югорчанин Евгений Селиверстов.

Отвечают специалисты Роскачества:

Как работает VPN?

Перед тем как говорить об уязвимостях, необходимо разобраться, как работает эта технология, которая с каждым новым днем получает все большую популярность. VPN – это так называемый «зашифрованный туннель» между пользователем и сервером. Сервер авторизует пользователя, то есть предоставляет право на выполнение определенных действий, таких как чтение почты, интернет-серфинг и т. д. Ваше устройство имеет IP-адрес, предоставленный интернет-провайдером, VPN-сервер меняет ваш IP на свой, и уже с VPN-сервера все данные передаются к внешним ресурсам, которыми вы интересуетесь.

В чем кроется подвох?

Однако при использовании следует помнить, что не вся информация шифруется. У разных VPN-сервисов могут различаться такие характеристики, как степень шифрования, сокрытие факта подключения к серверу, хранение логов и сотрудничество при выдаче информации третьим лицам.

«При использовании VPN-сервисов у компании, предоставляющей услугу, может скапливаться приличное количество данных о пользователе, причем не только статистических данных, но и персональных в том числе. Все эти данные в дальнейшем продаются крупным аналитическим компаниям», – сообщают специалисты Роскачества.

Другие опасности, которые могут подстерегать пользователей бесплатных VPN-сервисов:

Встраивание рекламы. Нередко бывает так, что бесплатные VPN-сервисы встраивают свои рекламные баннеры в ваш «зашифрованный туннель». Куда может привести неосторожный клик по случайному баннеру, неизвестно, но пользователь может столкнуться как с мошенническими схемами, так и с откровенно вирусным ПО.

Разрыв подключения. Периодический разрыв VPN-подключения, внезапный выход трафика в публичную сеть. Часто можно не заметить разрыв подключения и утечку данных, также VPN-соединение может не восстанавливаться автоматически, что весьма неудобно.

Вирусная активность. На просторах интернета нередко встречаются псевдо-VPN-сервисы, которые на самом деле всего лишь имитируют работу VPN, а на самом деле заражают ваше устройство вирусным ПО. В подавляющем большинстве случаев это бесплатные программы.