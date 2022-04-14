О кредитных каникулах рассказала руководитель отделения Банка России по Тюменской области

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса. Это позволит жителям страны уйти на кредитные каникулы и отсрочить платежи на некоторое время, пока экономическая ситуация не стабилизируется. Подробнее о том, кто может воспользоваться этой услугой и на каких условиях – рассказала руководитель отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

– С 8 марта по 30 сентября 2022 года жители Югры могут обратиться в банк за кредитными каникулами. У кого есть такая возможность?

– Кредитные каникулы были введены законом №46-ФЗ, который продлевает действие принятого в пандемию закона №106-ФЗ. Приостановить платежи по кредиту или уменьшить их размер смогут югорчане, если их доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Кредит должен быть выдан до 1 марта 2022 года. Правительство РФ установило максимальные размеры кредитов, по которым можно получить каникулы: для потребительских кредитов – 300 тысяч рублей, для ипотечных (зависят от региона) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – трех миллионов рублей, для автокредитов – 700 тысяч рублей, для кредитных карт – 100 тысяч рублей. Причем в расчет принимают размер кредита на момент выдачи и лимита по карте, а не текущую задолженность. Пауза в платежах не считается просрочкой и не приводит к ухудшению кредитной истории заемщика.

– Какие условия для представителей бизнеса?

– Индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут подать заявление на каникулы независимо от динамики их доходов. Для бизнеса единственное условие – наличие его кода ОКВЭД в перечне пострадавших отраслей. Правительство РФ включило в этот перечень, в частности, сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицину, информационные технологии, розничную торговлю, а также производство продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии. Наличие просроченной задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами. Лимиты по кредитам МСП не установлены.

– На какой период предоставят кредитные каникулы? Можно ли их прервать раньше?

– Срок каникул – до шести месяцев. Если у заемщика ситуация улучшилась, он может в любой момент выйти из каникул и вернуться в график платежей. Нужно просто сообщить об этом кредитору. Также можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи – они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов. Если сумма платежей в течение льготного периода достигнет суммы платежей по обычному графику – как будто заемщик не брал каникулы, то отсрочка автоматически прекратится. В течение пяти рабочих дней клиенту направят новый график платежей.

– Куда нужно обратиться и какие документы предоставить?

– Необходимо обратиться к своему кредитору. Гражданам надо предоставить документы, подтверждающие снижение их дохода. Например, документ об увольнении с работы или справку из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного, справку с работы о снижении зарплаты в связи с уходом во временный неоплачиваемый отпуск (в компаниях, которые приостановили свою деятельность в России). Можно уточнить у своего кредитора, какой документ его устроит и как лучше направить обращение – в офисе, через личный кабинет на сайте, мобильное приложение.

В обращении нужно указать, что вы хотите получить – отсрочку платежей или снижение их размера. Банк должен рассмотреть заявку в течение пяти дней после получения требования и уведомить заемщика о предоставлении каникул.

– Как начисляются проценты в период кредитных каникул?

– Каникулы – мера временная. В течение льготного периода заемщик освобождается от всех платежей по кредиту, но проценты на сумму долга продолжат начисляться – просто их нужно будет заплатить позднее.

По ипотечным кредитам в течение льготного периода банк начислит тот процент, который прописан в вашем договоре, но на остаток суммы основного долга, как будто заемщик в течение каникул продолжает гасить кредит в полном объеме (соответственно, база для начисления процентов постепенно будет уменьшаться). А по потребительским кредитам (займам) и кредитным картам – в размере 2/3 среднерыночной полной стоимости кредита, рассчитанной за IV квартал 2021 года. И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически увеличится в пределах использованного периода каникул.

Субъектам МСП, получившим кредитные каникулы, проценты начисляются по договорной ставке и после льготного периода включаются в сумму основного долга, тем самым увеличивая базу для начисления процентов. Срок договора увеличивается настолько, насколько это необходимо, чтобы сохранить размер платежа. До окончания льготного периода кредитор направит заемщику новый график платежей.

– Может ли банк брать плату за «оформление кредитных каникул»?

– Банк не вправе взимать комиссию за предоставление данной услуги. Он также не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона . Если вы столкнулись с тем, что банк или другой кредитор (МФО, КПК) создает искусственные препятствия для предоставления кредитных каникул, направьте жалобу в Банк России через Интернет-приемную . Приложите любые подтверждающие материалы (подойдет скрин, аудиозапись и так далее).

– Если заемщик уже брал кредитные каникулы в связи с пандемией, может ли он снова воспользоваться этим правом?

Если заемщик уже получал кредитные каникулы в 2020 году из-за пандемии, это не помешает ему обратиться за новым льготным периодом в связи с санкциями. Кроме того, если заемщик пользовался ипотечными каникулами, и они закончились, то можно также воспользоваться льготным периодом по новому закону.

– Сколько жителей Югры и предпринимателей в 2020 году воспользовались правом на кредитные каникулы?

– В 2020 году в рамках закона о кредитных каникулах банки одобрили более 1,2 тысяч заявок югорчан на сумму 550 млн рублей, а также свыше 900 заявлений предпринимателей Югры на сумму 1,4 миллиардов рублей. В период пандемии закон о кредитных каникулах показал свою эффективность: 70–75% заемщиков, которые им воспользовались, смогли преодолеть временные трудности и вернулись в график платежей.

– А если не попадаешь под закон, тогда банки идут навстречу заемщикам? Может, есть какие-то рекомендации Центробанка?

– Если ваш случай не подходит под условия кредитных каникул, свяжитесь с кредитором и обсудите возможные варианты изменения графика выплат на посильный в текущих условиях. Например, это могут быть и ипотечные каникулы по закону 2019 года, которые распространяются на ипотечные кредиты до 15 миллионов рублей, а также реструктуризация задолженности (уменьшение размера ежемесячных платежей за счет увеличения срока погашения долга) за счет собственных программ банков. Банк России со своей стороны рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам, столкнувшимся со сложностями вследствие санкций, не назначать пени и штрафы по ним. Для этого Банк России предоставил кредитным организациям регуляторные послабления, позволяющие не переоценивать качество таких кредитов и не формировать в этой связи дополнительные резервы.

В период пандемии банки шли навстречу заемщикам, большинство реструктуризаций (почти 90% задолженности) были проведены по собственным программам банков. Почти 23 тыс. жителям Югры были изменены условия по кредитам на сумму 12 миллиардов рублей. Субъекты МСП реструктурировали кредиты на сумму свыше 17 миллиардов рублей.