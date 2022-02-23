О том, кого нужно поздравлять 23 февраля – ответили Виктор Рябчиков, Андрей Калядин, Евгений Дьячков, Владислав Засыпкин, Иван Барсов, Эдуард Иваницкий и Рустем Юсупов

Россияне разделились во мнениях, кого нужно поздравлять на 23 февраля. Некоторые считают, что это праздник касается только военнослужащих, как мужчин, так и женщин. Другие поздравляют всех представителей сильного пола – вне зависимости от возраста.

Кого все-таки стоит поздравлять с 23 февраля? И что этот день означает для вас?

Андрей Калядин, военный комиссар Сургута и Сургутского района

— Нужно поздравлять профессиональных военных, которые связали свою жизнь с защитой Отечества. Тех мужчин и женщин, служивших в армии или принимавших участие в военных действиях, то есть непосредственно выполняли обязанность по защите.

Недавно окончилась Великая Отечественная война, и все мужчины были защитниками Отечества. Сейчас время другое, смысл поздравлять тех, кто не умеет защищать Родину, которые не проходили военную службу в любом виде – по призыву или по контракту? Какие они защитники? Одного желания мало. Защищать родину надо уметь. А тот, кто не умеет – тот не защитник.

Виктор Рябчиков, депутат думы Сургута

— Мое поколение выросло, когда этот праздник был государственным. Тогда были живы наши деды, молоды наши отцы. Каждый из нас, в той или иной степени, служил, и это было почетно. Сейчас молодежи не понять, но раньше у нас не проходили службу два-три человека из ста. Вся история России – это история войн, где мы защищали свою землю. Поэтому праздник действительно народный. Отмечать его уже стоит нашей армии.

А ребята должны служить в армии и иметь понимание, что такое армейский коллектив, где переносятся тяготы и лишения воинской службы. У каждого есть возможность показать, что он по жизни боец. Это для мужчины очень важно. Хотя современная армия – это не только мужчины. И если взять пример из истории, Великую Отечественную войну, женщин тоже было очень много. Это наши фронтовые подруги.

Считаю, что это мужской праздник для тех, кто не боится трудностей, кто всегда готов встать на защиту семьи и своей Родины.

Евгений Дьячков, директор аэропорта Сургута

— Этот день превратился в праздник мужчин. А любой мужчина – это защитник Отечества, семьи, своей женщины и детей. Я считаю, что надо поздравлять всех. Кого-то авансом – будущих защитников, школьников и юношей. А все потому, что мужчина остается мужчиной, независимо от своего возраста.

Владислав Засыпкин, ректор СурГПУ

— День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, уже давно перестал восприниматься только как праздник военных. Это мужской праздник, причём хорош он как для мужчин, так и для женщин, которые своих защитников поздравляют. Ведь это единое целое. И ещё этот праздник не обходят вниманием нигде – в детских садах, школах, университетах, в каждом трудовом коллективе и в семье. По традиции приглашают ветеранов – они рассказывают о военном времени, им дарят подарки, сделанные своими руками. Я лично с большим теплом отношусь к этому дню.

Иван Барсов, командир пилотажной группы «Барсы»

— Это общий праздник, который должны праздновать все граждане страны. Ведь мы все защитники нашей страны и Отечества. Я верю, что общими усилиями молодежи мы доведём наш дом до процветания, хоть это так тяжело сделать. Главное быть целеустремленным, никогда не унывать и стараться делать все возможное. В этот день, в 2016 году, у нашей пилотажной группы «Барсы» был дебют – мы выступили на первом показательном шоу. Желаю всем быть защитниками общих интересов!

Эдуард Иваницкий, журналист

— Есть праздники, которые, на мой взгляд, далеко зашли за рамки изначально заданных поводов. Они уже стали чем-то другим. Никому же в голову не придет вспоминать, что 8 марта – это день, который Клара Цеткин и Роза Люксембург назвали Днем солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Это давно уже просто весенний праздник женщин. 23 февраля называется Днем защитников Отечества, но он уже давно перестал быть только военным праздником. Так, у каждого рода войск есть свой профессиональный праздник. Я праздную в декабре каждый год День ракетных войск стратегического назначения. То же самое есть у всех военных.

Поздравляю всех мужчин с этим праздником. Тех, кто себя, действительно, считают таковыми.

Рустем Юсупов, член регионального штаба ОНФ по Югре

— Помимо военнообязанных, для которых 23 февраля действительно не самый рядовой день в году, особенно в связи с последними событиями на международной политической арене, я бы призывал поздравлять в этот день каждого мужчину, чей долг — быть не просто главой, а защитником своей семьи. Ведь именно из ячеек строится полноценное общество, город, государство. И если внутри семьи спокойно и безопасно, то в завтрашний день мы входим с уверенностью.



Желаю мужчинам железной воли и хорошей выдержки, реализации амбиций и, конечно же, нежных и заботливых спутниц, которые одним своим нахождением рядом будут каждый день превращать в небольшой праздник.



С Днем защитника Отечества!