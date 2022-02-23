Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник был и остаётся символом мужества и отваги, чести, патриотизма, уважения и любви к Родине.

Смело брать на себя ответственность в сложных ситуациях, без колебаний вставать на защиту тех, кто в этом нуждается, уверенно противостоять любым трудностям – именно это отличает защитников Отечества.

Мы всегда помним и чтим тех, кто не пожалел своей жизни, здоровья во имя спасения других. С особой гордостью чествуем ветеранов, военнослужащих, всех, кто защищал, защищает и с готовностью встанет на защиту нашей Родины.

Хочется, чтобы примером для молодёжи были именно такие люди. Сильные и волевые, смелые и ответственные, честные и верные долгу.

С праздником, уважаемые защитники Отечества!

Пусть в ваших семьях всегда будет мир, благополучие и счастье. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким!