Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Сургутского района, друзья!

Сегодня – один из самых чтимых праздников в нашей стране. День Защитников Отечества!

Изначально, 23 февраля был праздником военных. Но уже давно в этот день женщины поздравляют своих: отцов, мужей, братьев и сыновей. Этот праздник в нашей стране стал всенародным.

От всей души поздравляю офицеров и рядовых, которые сейчас проходят военную службу. Желаю, чтобы она проходила спокойно. И, конечно, поздравляю всех мужчин Сургутского района! Знаю, что каждый из нас в любой момент готов стать защитником Отечества и своей семьи!

С праздником! С Днём защитника Отечества!