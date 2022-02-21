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COVID-2021

Как Сургут противостоял коронавирусу в 2021 году?

COVID-2021
Фото: Р.Нуриев

Сургутский штаб по предупреждения распространения коронавируса отчитался по итогам в 2021 году в Думе на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев сообщил, что в прошлом году эпидобстановка был неблагополучной – так, за указанный период зараженными оказались порядка 12 тысяч человек, скончалось 264 пациента.

«В целях предупреждения завоза и распространения COVID-19, администрацией города было проведено 52 заседания и 66 встреч рабочей группы штаба, на которых обсуждались текущая ситуация, темпы вакцинации и принимались необходимые решения по стабилизации. В рамках принятых решений: оказано содействие к развертыванию коечного фонда в СОКБ, обсерватора «Олимпия», – подчеркнул Рачев.

Также во время отчета было указано, что к концу прошлого года практически полностью был выполнен план по вакцинации населения от коронавируса, поэтому Сургут выбился в лидеры по данному показателю. Кроме того, осуществлялись и другие меры, среди которых: рейды в места массового скопления для проверки санитарных норм, дезинфекция общественных и жилых мест.

Андрей Рачев добавил, что из окружного и городских бюджетов выделено более 59 миллионов на транспортировку пациентов в обсерватор, приобретение дезаров и тепловизоров для образовательных учреждений, оборудования для выявления вирусных инфекций и иные меры, которые способствовали снижению численности заболевших.

«В целом, задача, стоящая перед администрацией в 2021 году, выполнена своевременно и качественно, текущие вопросы решались в рамках действия оперативного штаба, который за два года пандемии стал координирующим органом», – заключил начальник управления по делам ГО и ЧС.

Председатель комитета Михаил Бехтин отметил, что следил за работой штаба и его работой: «Действительно оперативно реагировали на решения губернатора». Депутаты также заявили, что необходимо усилить надзор по соблюдению противопандемийных мер в общественных местах, так как им поступают сообщения о нарушениях со стороны горожан.

«Какие-то вопросы вы для себя оценили как требующие более серьезного подхода по итогам работы в 2021 году. Ситуация все еще остается сложной. Предлагаю продолжить администрации профилактическую работу по информированию населения о соблюдении мер и вакцинации, не ослаблять контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», – резюмировал Бехтин.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 57, комментариев: 0
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