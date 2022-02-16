В УМВД Сургута рассказали, куда жаловаться на неправильную парковку во дворах

«Машины во дворах паркуют под знаками «Остановка запрещена», а также на тротуарах, в проездах, везде, где можно воткнуть. Как можно решить вопрос с нарушителями? Почему ГИБДД не контролирует ситуацию во дворах?», – спрашивает читательница siapress.ru Наталья Рашевская.

О том, как сообщить о нарушениях правил парковки во дворах – отвечает начальник ООДД ОГИБДД УМВД России по Сургуту, майор полиции Борис Юзеев.

Придомовая территория принадлежит собственникам многоквартирных домов, и поэтому контроль дорожного движения во дворах организуют сами жильцы. В то же время, наряды дорожно-патрульных служб проверяют участки на маршрутах патрулирования, которые непосредственно связаны с улично-дорожной сетью города. И они никак не связаны со дворами.

Жильцы могут пожаловаться на нарушение парковки во дворе в дежурную часть Госавтоинспекции УМВД по Сургуту по телефонам: 76-10-01 или 76-10-02. А также подать обращение через официальный сайт. Жалобы поступают в ГИБДД города, регистрируются и проверяются.

При подтверждении нарушения водитель привлекается к административной ответственности, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях. Так, если автомобиль создает помеху в движении других транспортных средств, то ему придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. За парковку на тротуарах – одну тысячу рублей. Если же машина была припаркована около запрещающего знака, то нарушитель получит штраф в размере 1 500 рублей. В некоторых случаях автомобиль, припаркованный в неположенном месте, эвакуируют на охраняемую штрафстоянку.