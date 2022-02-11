Как помочь ребенку при лающем кашле, и когда нужно вызвать скорую

Сезон простуд особенно тяжело переживают дети. Симптомы, которые легко переносятся взрослыми людьми, для малышей несут серьезную опасность. Лающий кашель несет в себе большую угрозу. Но, как понять, когда нужно вызывать скорую, и как помочь ребенку до приезда медиков. Советы врача скорой медицинской помощи Тюмени Марии Колясниковой – в материале siapress.ru.
Почему лающий кашель опасен
Верхние дыхательные пути у ребёнка намного короче и уже, чем у взрослого, поэтому при острых респираторно-вирусных инфекциях воспалительный процесс слизистой оболочки гортани и трахеи протекает стремительно и может стать причиной опасного состояния. Отёк и спазм приводят к развитию стеноза — частичного или полного сужения просвета гортани, препятствующего нормальному дыханию.
Чтобы родители смогли сами оценить тяжесть стеноза (сужения дыхательных путей), симптомы заболевания разделены по четырём категориям:
1 степень (компенсированный стеноз): сознание ясное, периодически возникает лающий кашель, отмечается осиплость голоса;
2 степень (субкомпенсированный стеноз): ребёнок возбуждён, дыхание – с участием вспомогательной мускулатуры, втяжением уступчивых мест грудной клетки, раздуванием крыльев носа; голос сиплый;
3 степень (декомпенсированный стеноз): ребёнок возбуждён или заторможен, сознание спутанное, дыхание – с участием вспомогательной мускулатуры, втяжением уступчивых мест грудной клетки, раздуванием крыльев носа; кожа и слизистые бледные, кисти рук, стопы, губы, кончик носа имеют синюшную окраску;
4 степень (асфиксия): сознание отсутствует, могут быть судороги; дыхание частое, поверхностное, кожные покровы цианотичны (синие); редкий пульс как грозный симптом приближающейся остановки сердца.
При возникновении приступа врач советует родителям не впадать в панику, а срочно вызвать скорую помощь и начать оказывать первую помощь.
Как помочь ребенку до приезда медиков:
Какие препараты нельзя применять:
*По материалам пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области