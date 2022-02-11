Как помочь ребенку при лающем кашле, и когда нужно вызвать скорую

Сезон простуд особенно тяжело переживают дети. Симптомы, которые легко переносятся взрослыми людьми, для малышей несут серьезную опасность. Лающий кашель несет в себе большую угрозу. Но, как понять, когда нужно вызывать скорую, и как помочь ребенку до приезда медиков. Советы врача скорой медицинской помощи Тюмени Марии Колясниковой – в материале siapress.ru.

Почему лающий кашель опасен

Верхние дыхательные пути у ребёнка намного короче и уже, чем у взрослого, поэтому при острых респираторно-вирусных инфекциях воспалительный процесс слизистой оболочки гортани и трахеи протекает стремительно и может стать причиной опасного состояния. Отёк и спазм приводят к развитию стеноза — частичного или полного сужения просвета гортани, препятствующего нормальному дыханию.

Чтобы родители смогли сами оценить тяжесть стеноза (сужения дыхательных путей), симптомы заболевания разделены по четырём категориям:

1 степень (компенсированный стеноз): сознание ясное, периодически возникает лающий кашель, отмечается осиплость голоса;

2 степень (субкомпенсированный стеноз): ребёнок возбуждён, дыхание – с участием вспомогательной мускулатуры, втяжением уступчивых мест грудной клетки, раздуванием крыльев носа; голос сиплый;

3 степень (декомпенсированный стеноз): ребёнок возбуждён или заторможен, сознание спутанное, дыхание – с участием вспомогательной мускулатуры, втяжением уступчивых мест грудной клетки, раздуванием крыльев носа; кожа и слизистые бледные, кисти рук, стопы, губы, кончик носа имеют синюшную окраску;

4 степень (асфиксия): сознание отсутствует, могут быть судороги; дыхание частое, поверхностное, кожные покровы цианотичны (синие); редкий пульс как грозный симптом приближающейся остановки сердца.

При возникновении приступа врач советует родителям не впадать в панику, а срочно вызвать скорую помощь и начать оказывать первую помощь.

Как помочь ребенку до приезда медиков:

успокоиться всем, кто рядом с ребёнком; отвлечь и успокоить ребёнка любым способом: дать телефон, планшет, книгу или включить любимый мультик;

проветрить помещение, увлажнить воздух любым доступным способом (увлажнитель воздуха, мокрые полотенца, простыни, зайти в ванную, включить тёплую воду и дышать);

тёплое обильное питьё

при высокой t тела – дать ребёнку жаропонижающее;

если нос заложен – закапать сосудосуживающие капли в возрастной дозировке;

ингаляция с глюкокортикоидом (если ребёнок не боится шума небулайзера) – в случае, если препарат имеется в домашней аптечке по рекомендации лечащего врача.



Какие препараты нельзя применять:

антибиотики (показаны, только если есть сопутствующая бактериальные инфекция, например отит, но даже в этом случае нельзя применять без консультации со специалистом);

противовирусные (исключение – грипп, но даже в этом случае нельзя применять без консультации со специалистом);

антигистаминные и спазмолитики;

бронхолитические препараты для ингаляций (расширяют бронхи, не снимают отёк гортани);

брызгать в горло антисептики (могут усилить стеноз);

капать и ингалировать препараты с нафазолином (токсичен);

муколитики (приводят к усилению секреции слизи и закупорке просвета гортани).



*По материалам пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области