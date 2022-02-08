Налоговой служба Сургута рассказала, когда индивидуальный предприниматель утрачивает право на использование патентной системы налогообложения

Как определить начало налогового периода, с которого индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения (ПСН) – отвечают специалисты ИФНС России по Сургуту ХМАО – Югры.

Согласно пункту первому статьи 346.49 Налогового кодекса Российской Федерации, при применении ПСН налоговым периодом признается календарный год. Однако, есть исключения. Так, в пункте 1.1 указанной выше статьи говорится, что налоговым периодом может считаться календарный месяц, а во втором – срок, на который выдан патент.

Налогоплательщик теряет право на применение ПСН и переходит на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему выдали патент.

Полный перечень оснований, когда плательщик утрачивает право на применение ПСН, установлен пунктом шестому статьи 346.45 Налогового кодекса.

Индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговой орган об утрате права на применение ПСН в течение десяти календарных дней. При этом следует указать реквизиты всех имеющихся не истекших патентов.

Обращаем внимание, что, если в календарном году предприниматель получил несколько патентов и утратил право на применение ПСН во время действия одного из них, то он перейдет на общий или иной режим налогообложения с наиболее ранней даты начала действия одного из действующих на момент утраты права патентов.

Пример 1:

ИП в календарном году получил несколько патентов:

патент № 1 с периодом действия с 01.01.2021 по 31.03.2021;

патент № 2 с периодом действия с 01.01.2021 по 31.12.2021;

патент № 3 с периодом действия с 01.04.2021 по 30.09.2021.

Затем 01.08.2021 ИП утратил право на применение ПСН. Поскольку срок действия патента № 1 на момент утраты права истек, то к нему утрата права не возникает. Следовательно, ИП утрачивает право на применение ПСН по патентам № 2 и № 3.

Пример 2:

ИП получил один патент на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021. Также он совмещает ПСН и УСН. При этом 01.07.2021 ИП утрачивает право на применение ПСН. Таким образом, предприниматель считается перешедшим на УСН с даты начала действия патента – с 01.01.2021.