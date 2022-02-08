16+
Логотип Сиапресс
USD  75,3042   EUR  85,8920  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Когда индивидуальный предприниматель теряет право на применение ПСН? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Налоговой служба Сургута рассказала, когда индивидуальный предприниматель утрачивает право на использование патентной системы налогообложения

​Когда индивидуальный предприниматель теряет право на применение ПСН? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: Pexels

Как определить начало налогового периода, с которого индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения (ПСН) – отвечают специалисты ИФНС России по Сургуту ХМАО – Югры.

Согласно пункту первому статьи 346.49 Налогового кодекса Российской Федерации, при применении ПСН налоговым периодом признается календарный год. Однако, есть исключения. Так, в пункте 1.1 указанной выше статьи говорится, что налоговым периодом может считаться календарный месяц, а во втором – срок, на который выдан патент.

Налогоплательщик теряет право на применение ПСН и переходит на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему выдали патент.

Полный перечень оснований, когда плательщик утрачивает право на применение ПСН, установлен пунктом шестому статьи 346.45 Налогового кодекса.

Индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговой орган об утрате права на применение ПСН в течение десяти календарных дней. При этом следует указать реквизиты всех имеющихся не истекших патентов.

Обращаем внимание, что, если в календарном году предприниматель получил несколько патентов и утратил право на применение ПСН во время действия одного из них, то он перейдет на общий или иной режим налогообложения с наиболее ранней даты начала действия одного из действующих на момент утраты права патентов.

Пример 1:

ИП в календарном году получил несколько патентов:

  • патент № 1 с периодом действия с 01.01.2021 по 31.03.2021;
  • патент № 2 с периодом действия с 01.01.2021 по 31.12.2021;
  • патент № 3 с периодом действия с 01.04.2021 по 30.09.2021.

Затем 01.08.2021 ИП утратил право на применение ПСН. Поскольку срок действия патента № 1 на момент утраты права истек, то к нему утрата права не возникает. Следовательно, ИП утрачивает право на применение ПСН по патентам № 2 и № 3.

Пример 2:

ИП получил один патент на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021. Также он совмещает ПСН и УСН. При этом 01.07.2021 ИП утрачивает право на применение ПСН. Таким образом, предприниматель считается перешедшим на УСН с даты начала действия патента – с 01.01.2021.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:04, просмотров: 83, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутская тиктокерша прокатила друзей на крыше автомобиля и получила штраф 1118
  2. ​Россия заработала на нефти 110 млрд долларов 1026
  3. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 703
  4. В Югре ученым предлагают зарплату в 50 тысяч рублей 463
  5. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 403
  6. ​Любимые курорты россиян подорожают 375
  7. ​Минздрав одобрил клинические исследования вакцины «КовиВак» среди детей 325
  8. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 312
  9. Налоговая служба Сургута напомнила о возможности получения маломобильными гражданами услуг налоговых органов на дому 287
  10. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 279
  1. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 3980
  2. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3529
  3. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 3479
  4. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 3221
  5. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 3191
  6. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 3026
  7. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 2996
  8. В больнице Нижневартовска создали резерв из 150 коек для ковид-больных 2617
  9. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 2590
  10. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 2524
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30754
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23833
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 11287
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 11108
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 10686
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 10662
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10590
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 10076
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 9941
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 9353

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика