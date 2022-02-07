Расплата за Ё, квадрокоптеры против собак и новая жизнь бахил

На Урале на этой неделе курганцев провоцировали Моргенштерном, екатеринбургжцы переживали за Ройзмана, а челябинке Ё без точек обошлась в цену материнского капитала. Самые интересные новости Урала – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Из отобранного в Тюмени мусора будут делать ограждения для ландшафта

Тюменский мусоросортировочный завод отобрал партию отходов, которые будут использовать для создания изделий из полимера – это могут быть, например, ограждения ландшафтной архитектуры. Вес пробной партии – 85 тонн.

Переработка отходов, которые являются сложными, была запущена в качестве эксперимента. Проект был реализован «ТЭО» и компанией из Свердловской области, пишет «РБК-Тюмень».

«Микс материалов разработан и отобран на Тюменском мусоросортировочном заводе специально для этого экспериментального проекта. В его составе пленочная группа, комбинированные полимеры с алюминиевым напылением – например, упаковка от чипсов или некоторых марок молока, а также несколько видов пластика, бахилы и средства личной гигиены», – рассказали в «ТЭО».

Ранее эта категория отходов отправлялась на полигон, так как не была востребована переработчиками.

В «Тюменской слободе» продают автоцентр за 200 млн

На сайте объявлений появилось предложение приобрести в Тюмени торговое помещение площадью 2,2 тысячи квадратных метров на участке в один гектар. Согласно карте Росреестра участок предназначен для размещения автосалона, пишет «Наш город». За недвижимость собственник просит 200 млн рублей, или 90 тысяч рублей за «квадрат».

Как написано в объявлении, здание расположено у дороги. Назначение помещение — ремонт (текущий и срочный) машин, техническое обслуживание автомобилей и их продажа. Необходимые коммуникации заведены в помещение.

Автор предупреждает, что цена не окончательная и не может считаться официальной офертой. Очивидно, это означает, что и торг уместен.

Напомним, ранее в Тюмени продавали детский лагерь в ишимском сосновом бору за 60 млн рублей, или по 8 тысяч за «квадрат». Он еще не продан.

«Очевидно омикрон». Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман рассказал о своем состоянии после госпитализации



Фото: instagram.com/evgeniyroizman

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован в 40-ю городскую больницу. Он рассказал E1.RU, что оказался в палате из-за острых симптомов ОРВИ. Несмотря на отрицательный тест на ковид, Ройзман уверен, что болеет ковидом.

— У меня тест отрицательный, но это совершенно очевидно омикрон. Думал, что сам справлюсь, где-то неделю болел, но стала температура подниматься. Меня забрали в больницу совершенно без голоса, температура держалась 38 градусов, сильный кашель. Лечение получаю как все. Питания, которое дают, достаточно, — поделился Евгений Ройзман. — Места есть, народу мало госпитализируется. Все медики отмечают, что очень много стало детей.

Военных, проходящих службу по контракту в Екатеринбурге, отправили в командировку на учения. Они проходят у границы с Украиной.

По словам источника E1 среди контрактников, военные прибывают на учения в Брянскую и Смоленскую области. Эти регионы расположены у границ России с Беларусью и Украиной. «Нам конкретно не говорят о численности состава. Отправляют на поездах», — рассказал источник.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) It`s My City отказались комментировать информацию о командировке военных.

В январе Минобороны сообщало, что подразделения ВВС прибывают в Белоруссию для совместных учений «Союзная решимость — 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля. Но для них, по официальным заявлениям, привлекали силы Восточного военного округа, а не ЦВО.

В Минске называли эти учения оборонительными и заявляли, что они не несут угрозы для соседних стран.

В три туристических проекта Челябинской области инвестируют 14,5 млрд рублей

Корпорация «Туризм РФ» направит на развитие туризма в Челябинской области 14,5 млрд рублей. Инвестиции одобрены по трём туристическим проектам — развитию горнолыжных курортов «Аджигардак» и «Солнечная долина», а также новому оздоровительному центру «Сапфир Урала» в Еткульском районе региона.

В рамках реализации этих проектов будет построено более 1000 гостиничных номеров. Об этом на совещании по вопросам внутреннего и въездного туризма сообщил губернатор области Алексей Текслер, передает «Пчела».

Кроме того, на совещании шла речь о максимально быстром включении региона в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» и максимальном использовании его возможностей. В приоритетные задачи входит развитие национальных парков «Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга», завершение мастер-планов Аркаима и Тургояка и также перевод их на инвестиционную стадию.

Планируется развитие инфраструктуры для сплавов по реке Ай, а также туристического потенциала крупных и небольших городов региона — Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Чебаркуля, Нязепетровска, Кыштыма, Каслей, Троицка, Сатки, Аши, Верхнеуральска и других. В том числе — за счёт возможностей событийного и гастрономического туризма.

Челябинке отказали в родстве с дочерью из-за буквы «ё» в фамилии

Жительнице Челябинска отказались выдавать сертификат на маткапитал из-за ошибки в написании фамилии дочери – формально выходило, что ее ребенок – чужой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в УПФР Калининского района, куда обратилась женщина после рождения третьего ребенка. Ей отказали в получении сертификата на основании отсутствия документов, подтверждающих рождение троих детей.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ошибку при заполнении свидетельства о рождении старшей дочери допустила сотрудница ЗАГСа. У девочки в фамилии присутствовала буква «ё», у матери и других детей ее не было. Таким образом, в УПФР посчитали, что у ребенка другая фамилия, и значит она не является родственницей.

В интересах ребенка прокурор района обратился в суд с требованием признать факт родственных отношений в семье

Курганский губернатор связал эпидемию COVID-19 в РФ с зарубежными лабораториями

Речь идёт о фармакологических компаниях, расположенных в странах бывшего СССР.

По словам Вадима Шумкова, несмотря на разговоры про демократию и масштабную информационную завесу, войны, как правило, имеют экономические причины. «Воевать традиционным оружием страшно, а сверхприбылей по-прежнему хочется, потому идут в ход иные формы», — цитирует губернатора Курганской области «Говорит Москва».

В соцсети «ВКонтакте» Шумков также написал, что не верит в «нулевого пациента», заразившегося коронавирусом, и считает, что пандемия должна закончиться «международным трибуналом над её зачинателями и бенефициарами».

Жители Кургана возмущены появлением на улицах баннеров с репером Morgenshtern

В редакцию медиахолдинга «Области 45» курганец направил письмо с фотографией баннера. На нём был изображен российский рэп-исполнитель Morgenshtern и кричащая подпись - «Бог вернётся».

- БОГ МОРГЕНШТЕРН ВЕРНЕТСЯ 22.02.2022. Такой баннер сейчас висит на ул. Бажова, 65. Как такое возможно в нашем городе? Куда смотрят чиновники?, - написал житель Кургана в редакцию «Области 45».

В социальных сетях жители начали обсуждать возможный концерт рэп-исполнителя в городе. В одном из городских сообществ написали, что баннер - лишь реклама компьютерной игры.

- Но не волнуйтесь, его концерт нам не грозит (или не светит). Это всего лишь реклама коллекционной карточки для компьютерной игры. Подробности можно узнать, отсканировав всеми любимый QR-код на баннере, - указали в сообществе.

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» обнаружены в Ямальском районе

В ямальской тундре найдены фрагменты ракеты «Союз-2», которая стартовала сегодня с космодрома «Плесецк». Все жители, ранее эвакуированные, вернулись к местам традиционного образа жизни. Радиационный фон вблизи частей ракеты в норме, пишет «Север-Пресс».

Отделяющиеся фрагменты упали в Ямальском районе на значительном удалении от населенных пунктов. Пострадавших нет. Накануне запуска специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с представителями других ведомств проинформировали и эвакуировали граждан из опасного района.

«Перед запуском ракеты предварительно проверили восемь стоянок кочевого населения. Проинформировали 23 человека, эвакуировали 7 человек, 16 человек приняли решение эвакуироваться из временно опасного района самостоятельно», – сообщил главный специалист-инспектор отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций и организации надзорной деятельности Тимофей Паньшин.

В Салехарде могут начать следить за собаками на улицах с помощью квадрокоптеров

О том, что в администрации столицы ЯНАО обсудили возможность наблюдения за собаками на улицах с квадрокоптеров, сообщили сегодня СМИ. По некоторым данным, речь может идти о десятках аппаратов.

В пресс-службе администрации подтвердили «Ямал-Медиа», что такую возможность местные власти действительно рассматривали. При этом представители мэрии подчеркнули, что в первую очередь там рассчитывали на «фиксирование случаев нападения собак, у которых есть хозяин». Технических подробностей, как и того, на каком уровне шло обсуждение, оперативно нам не сообщили.

«Только в 2021 году из всех зарегистрированных случаев больше половины приходятся на домашних животных. Нам поступают сигналы от жителей районов города, где нерадивые хозяева выпускают собаку на улицу без присмотра и те нападают на соседей и соседских собак. Такие факты требуют подтверждения», — дополнили в администрации.