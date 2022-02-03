Правила поведения при встрече с безнадзорным животным

Далеко не все понимают, как правильно себя вести при встрече с безнадзорной собакой, чтобы избежать печальных последствий. В группе риска находятся дети. Что делать, если столкнулись с безнадзорным животным, рассказали представители Российской кинологической федерации.

Не подходите к логову стаи

Заметили место обитания своры собак – обойдите его стороной и не приближайтесь к этой территории в темное время суток. Заметив человека, животное может начать вести себя агрессивно: таким образом оно пытается защитить свой дом и еду.

Заранее скорректируйте маршрут ребенка, чтобы он не приближался к этой локации. Обязательно сообщите о стае в ЕДДС или администрацию, чтобы отлов выехал на это место.

Не привлекайте внимания

Объясните ребенку, что при встрече с собакой нужно медленно и тихо уходить, сохраняя спокойствие. Нельзя шуметь, пытаться напугать животное, размахивать руками – это его спровоцирует.

Не убегайте и не нападайте первым

Если же собаки проявили интерес, стали облаивать – встаньте спокойно, лучше спиной к дереву или забору, чтобы они не смогли обойти вас со спины и сбить с ног. Как только собаки успокоились, медленно начинайте движение, без резких перебежек, не поворачиваясь к ним спиной, уходите с их территории. Плавно перемещайтесь до тех пор, пока не выйдете из поля зрения собак.

Не подкармливайте собак вблизи общественных территорий

Если кормить бездомных животных во дворах, на остановках, в подъезде, других людных местах, то совсем скоро они решат, что это их дом, и будут защищать это место от посторонних.

Не нужно позволять ребенку подкармливать собак: неизвестно, как та или иная особь отреагирует на подобный жест. Лучше предложите вместе съездить в приют, чтобы почистить вольеры или помочь с выгулом животных.

Защищайте голову и шею

Коли избежать нападения не удалось, и собаки начали хватать за куртку, сумку или другие вещи – лучше отдайте их, не пытайтесь отнять. Если вас повалили на землю, необходимо защитить шею, голову, спрятать кисти рук. Шея – наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к летальному исходу.