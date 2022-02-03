16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4849   EUR  86,2826  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
3
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?

Отлично 6.8%

Хорошо 10.5%

Удовлетворительно 9.3%

Плохо 38.9%

Не знаю 34.6%

Всего голосов: 162

Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?

Да 29.9%

Нет, но ознакомлюсь 26.1%

Нет, и не собираюсь 43.9%

Всего голосов: 157

Комментировать
1
Больше опросов

Что делать ребенку, если встретил бездомную собаку // ИНСТРУКЦИЯ

Правила поведения при встрече с безнадзорным животным

Что делать ребенку, если встретил бездомную собаку // ИНСТРУКЦИЯ
Фото: pixabay.com

Далеко не все понимают, как правильно себя вести при встрече с безнадзорной собакой, чтобы избежать печальных последствий. В группе риска находятся дети. Что делать, если столкнулись с безнадзорным животным, рассказали представители Российской кинологической федерации.

Не подходите к логову стаи

Заметили место обитания своры собак – обойдите его стороной и не приближайтесь к этой территории в темное время суток. Заметив человека, животное может начать вести себя агрессивно: таким образом оно пытается защитить свой дом и еду.

Заранее скорректируйте маршрут ребенка, чтобы он не приближался к этой локации. Обязательно сообщите о стае в ЕДДС или администрацию, чтобы отлов выехал на это место.

Не привлекайте внимания

Объясните ребенку, что при встрече с собакой нужно медленно и тихо уходить, сохраняя спокойствие. Нельзя шуметь, пытаться напугать животное, размахивать руками – это его спровоцирует.

Не убегайте и не нападайте первым

Если же собаки проявили интерес, стали облаивать – встаньте спокойно, лучше спиной к дереву или забору, чтобы они не смогли обойти вас со спины и сбить с ног. Как только собаки успокоились, медленно начинайте движение, без резких перебежек, не поворачиваясь к ним спиной, уходите с их территории. Плавно перемещайтесь до тех пор, пока не выйдете из поля зрения собак.

Не подкармливайте собак вблизи общественных территорий

Если кормить бездомных животных во дворах, на остановках, в подъезде, других людных местах, то совсем скоро они решат, что это их дом, и будут защищать это место от посторонних.

Не нужно позволять ребенку подкармливать собак: неизвестно, как та или иная особь отреагирует на подобный жест. Лучше предложите вместе съездить в приют, чтобы почистить вольеры или помочь с выгулом животных.

Защищайте голову и шею

Коли избежать нападения не удалось, и собаки начали хватать за куртку, сумку или другие вещи – лучше отдайте их, не пытайтесь отнять. Если вас повалили на землю, необходимо защитить шею, голову, спрятать кисти рук. Шея – наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к летальному исходу.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:07, просмотров: 145, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 11:28
Это сколько раз надо тренироваться что бы в конкретной ситуации избежать трагедии?
Сергей Б
Сегодня в 11:30
Это конечно нужная инструкция для средневековой феодальной России в которой мы живем.

Но надо как-то еще и выбираться из средневековья, где по улицам населенных пунктов бродят стаи собак с бирками на ушах, которые нападают на детей. А они нападают.

Ну, в Сургуте обязать главу и депутатов избавить город от бродячих собак иначе отставка главы и роспуск думы. А за нападение собак на детей и не только, уголовные дела в отношении главы и других лиц из администрации города.

Ну вот, например: «Бывшему директору сургутского развлекательного заведения GALLERY CLUB, где на девушку упал плазменный телевизор, признали виновным. Ему назначили три года условно с испытательным сроком в четыре года и запрет на работу с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях почти на три года. Кроме того, экс-владелец клуба должен выплатить штраф в размере 450 000 рублей.»

Почему с чиновниками так не происходит по вине которых происходит нападение собак на людей?

А некому.
Сергей Б
Сегодня в 11:33
В общем, самая правильная инструкция, это надо вооружаться гражданам и детям, для защиты своего здоровья и жизни. От собак, чиновников, депутатов и прочее…
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 1736
  2. ​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие» 1339
  3. Нехватка персонала и снежная зима сказываются на уборке сургутских дорог 1300
  4. ​Сургутский сугроб стал героем инстасериала 1207
  5. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 1065
  6. ​Спрос на строителей в Югре за год вырос на 56% 907
  7. Выброс газа на месторождении в Сургутском районе заинтересовал следователей 848
  8. Житель Югры, выстреливший в своего сына, заключен под стражу 809
  9. В Сургуте за прошлый год демонтировали 409 незаконных рекламных конструкций 779
  10. ​20 км/ч раздора 774
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22968
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6646
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 5256
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 3754
  5. ​В конце мая возобновится рейс Нижневартовск — Краснодар 3680
  6. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 3280
  7. Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман 3267
  8. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 2697
  9. ​Омикрон шагает по Югре: плюс 29 заразившихся за день 2615
  10. ​«Согласно проекту нового закона о местном самоуправлении Сургутский район как муниципалитет может вообще исчезнуть» 2292
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30194
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 22968
  3. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9522
  4. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 9498
  5. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 9299
  6. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 8840
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 8801
  8. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 8763
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 8078
  10. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 7706

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика