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Остеклить нельзя оставить

Поясняем, как утеплить балкон и не получить за это штраф

Остеклить нельзя оставить
Фото: pexels.com

В России с 1 марта 2022 года в силу вступят новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Об этом говорится в приказе Министерства строительства и ЖКХ РФ. Однако оказалось, что эти правила существуют давно, их просто отредактировали. В каких случаях нельзя переоборудовать балкон и можно ли его утеплить - разъяснение от специалистов департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута для siapress.ru

Если эта мера существует давно, то в чем отличие закона в новой редакции?

Теперь за изменение архитектурно-градостроительного облика фасадов зданий без согласования с местной администрацией будут отвечать не только горожане. Оштрафовать теперь могут и юридические лица, которые являются собственниками помещений.

Даже окна новые не поставить?

Нельзя менять только то, что относится к общедомовому имуществу (в многоквартирном доме это балконные плиты). Парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно. Например, вы можете заменить окна и двери, утеплять стены, также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. При этом внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ.

Существует ли такой закон в Сургуте?

Да. Прежде чем заняться изменением, реконструкцией и ремонтом фасада, необходимо получить разрешение у департамента архитектуры и градостроительства администрации города. Обратиться туда можно по электронной почте: dag@admsurgut.ru.

Что мне за это будет?

Ответственность за изменение строений без согласования предусмотрена п. 2 ст. 30.2 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. Если факт несанкционированного изменения установлен, мэрия города имеет право устранить нарушение.

«Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», – пояснили в ДАиГ корреспонденту siapress.ru.


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02 февраля в 09:06, просмотров: 692, комментариев: 0
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