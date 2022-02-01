16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1302   EUR  86,7869  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
1
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
1
Больше опросов

Маски не ради шоу // РЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС

За нарушение масочного режима в Сургуте составлено более 300 протоколов за месяц

Маски не ради шоу // РЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Коронавирус не отступает, поэтому власти продолжают следить, насколько хорошо люди соблюдают меры предосторожности во время пандемии. Сегодня, 1 февраля, в Сургуте прошел очередной масочный рейд в местных магазинах. Проверяли продавцов и сотрудников торговых точек.

Сначала представитель контрольного управления и полицейский отправились в торговый центр «Агора». Здесь обошлось без инцидентов: продавцы спокойно предоставляли свои сертификаты о вакцинации.

Впрочем, и с силовика спросили – одна из сотрудниц магазинов не побоялась в ответ потребовать QR-код.

Следующей точкой рейда стал гастроном «Престиж». Покупатели здесь оказались добропорядочными гражданами и соблюдали противопандемийные меры. С ярыми антимасочниками контролеры почти не сталкиваются:

«Люди бывают разные. Есть и такие, кто категорически отказывается надевать маску. Их убеждают, и они вынуждены устранить это нарушение. Естественно, это будет иметь некоторые последствия», – рассказал муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации Сургута Арсений Сальников.

Однако не у всех сотрудников гастронома при себе оказался сертификат о вакцинации. Так, стажер торговой точки, завидев проверяющих, скрылся в подсобке. Несколько минут спустя администратор магазина пояснила, что парень имеет QR-код, но является гражданином другой страны и боится потерять документы. Руководство отправило его домой.

Горожан просят не расслабляться – профилактические рейды останутся регулярными. Нарушения предписаний Роспотребнадзора регистрируются каждые сутки. Причем попадаются не только посетители магазинов и торговых центров, но и продавцы.

«У нас ежедневно отрабатываются мероприятия по контролю наличия масок и QR-кодов. За январь составлено 327 протоколов сотрудниками полиции за нарушение масочного режима. Кроме того, ежедневно регистрируются случаи отсутствия сертификата о вакцинации или перенесенной болезни у продавцов», – добавил Сальников


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:27, просмотров: 123, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ХМАО планируют построить сад тропических лесов «Яранга» 1327
  2. ​На страже кибербезопасности. Марк Упоров // ONLINE 1128
  3. ​Слышать сердцем и помогать людям 787
  4. ​Приличное людоедство 768
  5. ​Популярность регионального портала госуслуг среди тюменцев растет 710
  6. Во время выброса газа на месторождении в Югре пострадали четыре вахтовика 604
  7. ​Большая индексация, попытка помочь бизнесу и спасти должников от голодной смерти – обзор новшеств февраля 560
  8. В Югре выявили 31 случай заражения «омикроном» 516
  9. ​Надежные люди «Россети Тюмень»: Александр Лымарь 459
  10. ​Для школьников Сургутского района дистанционное обучение продлили на неделю 449
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 20321
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6392
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 4893
  4. ​«Травма» Сургута без смещения 4470
  5. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 3862
  6. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 3392
  7. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 2938
  8. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 2805
  9. ​В конце мая возобновится рейс Нижневартовск — Краснодар 2750
  10. Санврачи Югры раскрыли причины высокого роста числа больных ковидом 2533
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30033
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 20321
  3. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 12362
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9372
  5. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 8906
  6. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 8694
  7. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 8217
  8. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 8193
  9. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7923
  10. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 7852

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика