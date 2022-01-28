Нечаянный урок эротики для младшей школы, танцующий глава ГУ МВД, реконструкция аэропорта и недовольные таксисты

Бодрая неделя на Урале порадовала начавшейся реконструкцией тюменского аэропорта, вдохновила решением астролога стать депутатом, напугала детским ковидом и умилила белыми медвежатами, которые всегда возвращаются к вахтовикам. Самые интересные новости региона за минувшую неделю – в традиционном обзоре siapress.ru.

В Тюмени началась реконструкция аэропорта Рощино

В тюменском аэропорту началась реконструкция, об этом сообщили в пресс-службе Рощино, пишет «РБК Тюмень».

В первую очередь будут построены центральный контрольно-пропускной пункт для досмотра персонала и транспорта. Его строительство позволит освободить площади под расширение терминала.

«Пропускная способность нового КПП возрастет вдвое за счет увеличения числа досмотровых зон, установки двух интроскопов и современного оборудования, такого как система радиационного контроля для автомобилей и пешеходов», – рассказали в Рощино.

На настоящий момент разработана вся техническая документация, выполнены устройство и перекладка внутренних сетей. Начаты работы по водоотведению и электрическим сетям.

Работы планируется завершить к июлю этого года.

Тюменские таксисты могут устроить забастовку из-за низкой стоимости поездок

Тюменские таксисты хотят устроить забастовку из-за тарифов, выставленных агрегаторами. Водители утверждают, что им приходится отдавать большую часть заработка на бензин, аренду и обслуживание авто, тогда как сами цены на поездки остаются низкими. «Наш город» обратился за комментарием к руководителю Гильдии таксистов Тюмени Сергею Шеридану.

«Непонятно, кто организовывает эту забастовку, эту акцию. Не известны ни имена, ни фамилии, непонятны требования этих людей. Я против забастовок, так как таксист перестает зарабатывать, когда бастует. Есть другие, более адекватные способы улучшения материального положения и заработков для таксистов»,

По словам Сергея Шеридана, это не первая акция в Тюмени, предыдущие ни к чему не привели.

В это же время в тюменских сообществах во Вконтакте активно обсуждают решение сервиса «Яндекс.Такси» снизить стоимость услуг такси почти в два раза. Это может сильно ударить по кошелькам водителей.

Таксисты пишут, что стоимость поездок очень маленькая и доходы не покрывают расходов на бензин и аренду автомобиля. К слову, цена на бензин постоянно повышается. Кроме этого, пробки на дорогах не позволяют выполнить больше заказов и заработать больше.

«Мы глазам не поверили». В уральской школе четвероклашкам задали на дом эротическую сказку

В Реже учителя, похоже, всерьез занялись половым воспитанием школьников. Иначе как объяснить, что ученикам четвертого класса на днях задали прочитать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом, пишет Е1. Родители отказались выполнять с детьми домашнее задание. И пожаловались директору школы.

— Задание появилось в электронном дневнике — прочитать в выходные сказку «Царь Никита и 40 его дочерей». Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила, — рассказала мама одного из учеников. — Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать.

Школа, в которой учатся дети, по иронии судьбы находится на улице Пушкина. Четвертый класс сейчас действительно проходит сказку по программе. Но срамное произведение в дневнике школьников оказалось случайно. Педагог, пояснили в учебном заведении, опечаталась.

— Учитель сама толком не смогла объяснить, как это произошло, она хотела задать на дом «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита...», — пояснила директор школы Светлана Шишканова. — Я в курсе этой ситуации. Учитель в любом случае наказан дисциплинарно.

Когда родители подняли шум, детям поменяли задание на дом. Вместо сказки про несчастных дочерей царя Никиты прочитать и выучить стихотворение о зиме.

Отметим, что медики давно говорят о нехватке полового воспитания в школах. Простые разговоры о сексе могли бы снизить число беременностей среди учениц, считают врачи. Почему в школе не говорят об этом, нам объясняли эксперты.

На выборы в думу Екатеринбурга выдвинулась астролог. Стать депутатом ей посоветовали карты

На довыборы в гордуму Екатеринбурга, которые пройдут 27 марта, выдвинулась «профессиональный астролог» Александра Секачева. Избирком принял ее документы. Так как она хочет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца по Ленинскому округу № 10, для регистрации ей нужно собрать подписи избирателей. Znak.com поговорил с кандидатом о том, повлиял ли прогноз карт на ее решение, и зачем она решила стать депутатом.

— Перед выдвижением вы советовались с картами?

— Я посмотрела, в качестве эксперимента. Даже посмотрела, в какое время и когда мне лучшего всего подать документы. Карты показывают потенциал, и мне показали, что есть потенциал выдвинуться, быть известной, оказаться в госструктуре. Этот потенциал может проявляться по-разному, не обязательно в депутатстве. Они подсказали мне политическую, государственную, общественную направленность.

Начальник МВД по Челябинской области рассказал, как танцевал аланский танец

Новый руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков прибыл на Южный Урал из Северной Осетии. В Сети есть видео, как он исполняет осетинский танец «хонга кафт» на вечеринке. Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, не планирует ли он разучить казачий танец на Южном Урале, пишет «Комсомольская правда – Челябинск».

Неожиданно для всех генерал-лейтенант сделал признание:

— Коллектив попросил исполнить танец, это было закрытое мероприятие. Отказаться по-мужски было неприлично. С учетом глубокого уважения я постарался показать свои танцевальные способности. Я не танцор, я просто видел, как это танцуют, и постарался воспроизвести. Это мой первый и, наверное, крайний танец. Для меня это было трудно и неожиданно.

Он подчеркнул, что просили не снимать видео, однако кто-то это сделал и выложил.

— Если бы я сегодня знал, что это выложат в соцсети, я себе такое никогда не позволил бы себе. Потому что считаю, что для руководителя такого уровня это нескромно, — отметил генерал-лейтенант.

В Челябинске откроют три платные парковки

Глава города Наталья Котова подписала распоряжение, утверждающее список платных парковочных пространств на территории южноуральской столицы. Размещение предусмотрено только в Центральном районе города, пишет «Вечерний Челябинск».

На сегодняшний день для пилотного проекта уже выбраны три территории. Первая из парковок расположится на площади Революции, между домами № 2 и № 5. Платная стоянка вместит в себя 116 машино-мест. Еще одно парковочное пространство развернется вдоль сквера на площади Революции со стороны Челябинвестбанка. Эта парковка будет рассчитана на 142 машино-места. Третья парковка будет создана также около сквера в Центральном районе, но уже со стороны управления ЮУЖД.

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, реализация проекта пройдет в несколько этапов. Уже на первом из них предполагается создание 300 парковочных мест. На сегодняшний день заключено соглашение с техническим оператором, который создает транспортное приложение. С помощью него будет производиться оплата парковки по завершению тестового периода.

— В пилотном режиме проект будет работать шесть месяцев. За этот время будут отработаны его параметры, технические возможности, связи с отдельными электронными площадками, — пояснил Андрей Ксензов.

Случаи смерти и красная зона: коронавирус не щадит маленьких зауральцев

Резкий рост числа детей, заболевших коронавирусом, случаи детской смерти от ковида и начало прививочной кампании среди подростков. Как распространяется детский коронавирус в Курганской области, и где лечат тяжелобольных ребят, - узнала съёмочная группа медиахолдинга «Область 45».

С 22 января зауральские врачи регистрируют всплеск заболеваемости коронавирусом детей. Если в начале года в Курганской области с подтверждённым ковидом было 47 ребят, то на данный момент болеют 183 ребёнка. За последнюю неделю врачи подтверждали от 20 до 60 случаев в сутки.

- Коронавирус поражает детей любого возраста, но сейчас у нас увеличивается число больных школьников. Школьники более взрослые, у них клиника более выражена, чем у маленьких детей, и они более тесно друг с другом контактируют, - говорит главврач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер.

Случаи госпитализации детей с ковидом в области все же есть - в Макушинской центральной больнице. Сейчас там на лечении находятся 8 детей. С начала пандемии в Зауралье коронавирусом заболели более 5 тысяч детей. 10 из них, к сожалению, скончались. Предотвратить летальные случаи поможет вакцина. 720 доз вакцины «Спутник М» доставили в регион на этой неделе.

Силовики прекратили уголовное преследование сына экс-главы зауральского МЧС

В Кургане прекратили уголовное дело в отношении сына экс-начальника регионального ГУ МЧС Ильи Рожкова, об этом сам Рожков рассказал УралПолит.Ru.

Ранее Илья стал фигурантом уголовного дела по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти». После полуночи 23 октября прошлого года он со своей женой возвращался домой. Возле подъезда стояла полицейская машина, в которой дежурили сотрудники ГИБДД. Между ними и Рожковым произошел конфликт.

В итоге, Илью Рожкова задержали и составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». После этого мужчину хотели отвезти в здание областной ГИБДД, однако повезли в Следственный комитет, где оформили документы по статье 319 УК РФ.

Напомним, в Курганском городском суде в настоящее время рассматриваются два уголовных дела в отношении отца Ильи – Олега Рожкова, бывшего начальника управления МЧС по Зауралью. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения.

В ЯНАО сорвалась эвакуация белых медвежат, которые вернулись к вахтовикам

В ЯНАО сорвалась эвакуация белых медвежат из поселка вахтовиков. Нелетная погода помешала вывезти вертолетом белых медвежат Хару и Савэя в тундру, сообщает «Агентство нефтегазовой информации».

Эвакуация запланирована на 25 января. Ее сопровождает команда ученых НЭЦ «Морские млекопитающие», представители природоохранных ведомств и работники «Газпром добыча Надым».

В пресс-службе «Газпром добыча Надым» отметили, что в планы вмешалась Арктика и метель. Вылет на Харасавэй невозможен. Вертолеты, группа «эвакуаторов» - ждут возможности начать свою работу.

Напомним, что белые медвежата вернулись в поселок Харасавэй после эвакуации в конце декабря.

В Ноябрьске продают черновики поэта Евгения Евтушенко

В Ноябрьске продают черновики поэта Евгения Евтушенко. Рукописи выставили на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений, сообщает «Ноябрьск 24». Владелица утверждает, что автор подарил ей рукописи лично во время своего визита в Ноябрьск.

На листах формата А4 – текст песни «Вальс о вальсе», написанный для творческой встречи в честь своего 75-летнего юбилея. «Нетленку» продают почти за 45 тысяч рублей. Сравнивая почерк поэта с образцами из Интернета, сложно сказать, подлинные ли рукописи. Вывод могут сделать лишь эксперты.

Кстати, Евтушенко действительно был в Ноябрьске. По словам старожилов, известный поэт в 2003 году встречался с горожанами в актовом зале музыкальной школы. Правда, на тот момент ему еще не было 75 лет. Упоминаний о еще одном визите в Ноябрьск нам найти не удалось.