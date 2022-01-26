16+
Логотип Сиапресс
USD  78,9437   EUR  89,1511  

Новости

Больше новостей
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
0
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
0
Готовы ли вы переехать из Сургута в другой город?

Да 60.5%

Нет 32.7%

Не знаю 6.9%

Всего голосов: 248

Комментировать
0
Как вы оцениваете уборку улиц Сургута после большой метели?

Отлично 4.2%

Хорошо 17.5%

Удовлетворительно 35.4%

Плохо 41.7%

Не знаю 1.3%

Всего голосов: 240

Комментировать
0
Вы готовы привить своего ребенка от коронавируса?

Да 21.4%

Нет 60.5%

Не знаю 7.6%

У меня нет детей 10.5%

Всего голосов: 238

Комментировать
0
Вы знакомы со стратегиями развития Сургута?

Да 21.4%

Нет 78.6%

Всего голосов: 192

Комментировать
0
Больше опросов

ПЦР-тест придется сдавать даже после короткого отпуска? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

ПЦР-тест перед выходом на работу надо сдавать даже после короткого отпуска в Югре

ПЦР-тест придется сдавать даже после короткого отпуска? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: vk.com/okb_khanty

«Помогите разобраться с новым постановлением губернатора от 22.01. В пункте 2.2 сказано о доступе сотрудников на работу после сдачи ПЦР-теста. А если берешь короткий отпуск, три дня, например, никуда из Сургута не выезжаешь, привитый гражданин. Неужели придется сдавать ПЦР тест за свой счет?», - спрашивает читательница siapress.ru Региона З.

На вопрос во время прямого эфира, трансляция которого велась в официальной группе правительства Югры, ответил заместитель директора департамента труда и занятости населения региона Алексей Мокринский.

- Постановление по допуску работников на работу с предоставлением отрицательного ПЦР-теста не делает каких-либо исключений в зависимости от вакцинации, невакцинации, времени и места проведения отпуска.

Если мы говорим о вакцинированных, то мы должны понимать, что вакцинированные сотрудники наименее подвержены заражению, болезнь протекает с наименьшими последствиями, но все-таки они заболевают. Если мы говорим об отпуске по личным основаниям, мы должны учитывать нормы этого положения, соответственно и планировать свой отпуск. Эта норма введена для ранней диагностики заболевания, своевременного лечения людей и исключения распространения болезни в трудовом коллективе.

Что касается оплаты ПЦР-теста, работодатель компенсирует затраты, когда направляет работника в командировку.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:06, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Травма» Сургута без смещения 2738
  2. Санврачи Югры раскрыли причины высокого роста числа больных ковидом 1790
  3. ​Число заболевших ковидом в ХМАО выросло в 3,5 раза 912
  4. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 796
  5. Вера Панасевич: «Господи, какой я герой? Меня поздравляют, а я вся в цементе» 674
  6. В Сургуте от коронавируса привили первых пятерых подростков 541
  7. За сутки у 542 сургутян подтвердился коронавирус 521
  8. В думе Югры рассказали о крупных долгах заключенных перед потерпевшими 511
  9. В Сургуте закупили снегоуборочную технику на 30 млн рублей 479
  10. В Сургуте расширяют коечный фонд для ковидных пациентов 458
  1. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 5672
  2. Напавший на врача после осмотра жены югорчанин избежал наказания 3915
  3. ​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте 3651
  4. ​США нужна война в Европе 3396
  5. Врачи Сургута ищут автоволонтеров, готовых развозить терапевтов и педиатров по вызовам 3244
  6. Вартовчанин пытался вернуть деньги за не купленный джемпер и получил штраф 3035
  7. В Югре ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом 2961
  8. Уберите ваши руки 2934
  9. ​В Нижневартовске отремонтируют девять дорог 2875
  10. ​«Травма» Сургута без смещения 2738
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29230
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 20582
  3. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 11593
  4. В Нижневартовске при пожаре в садовом товариществе погибла женщина 10554
  5. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 10443
  6. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 10277
  7. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8933
  8. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7619
  9. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7488
  10. Арестованную главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска оштрафовали на 20 млн рублей 7090

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика