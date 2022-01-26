ПЦР-тест перед выходом на работу надо сдавать даже после короткого отпуска в Югре

«Помогите разобраться с новым постановлением губернатора от 22.01. В пункте 2.2 сказано о доступе сотрудников на работу после сдачи ПЦР-теста. А если берешь короткий отпуск, три дня, например, никуда из Сургута не выезжаешь, привитый гражданин. Неужели придется сдавать ПЦР тест за свой счет?», - спрашивает читательница siapress.ru Региона З.

На вопрос во время прямого эфира, трансляция которого велась в официальной группе правительства Югры, ответил заместитель директора департамента труда и занятости населения региона Алексей Мокринский.

- Постановление по допуску работников на работу с предоставлением отрицательного ПЦР-теста не делает каких-либо исключений в зависимости от вакцинации, невакцинации, времени и места проведения отпуска.

Если мы говорим о вакцинированных, то мы должны понимать, что вакцинированные сотрудники наименее подвержены заражению, болезнь протекает с наименьшими последствиями, но все-таки они заболевают. Если мы говорим об отпуске по личным основаниям, мы должны учитывать нормы этого положения, соответственно и планировать свой отпуск. Эта норма введена для ранней диагностики заболевания, своевременного лечения людей и исключения распространения болезни в трудовом коллективе.

Что касается оплаты ПЦР-теста, работодатель компенсирует затраты, когда направляет работника в командировку.