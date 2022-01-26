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В Югру поступило новое лекарство от ковида. Кому его назначают? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Заведующая ковидным госпиталем СОКБ рассказала, кого лечат новым препаратом

В Югру поступило новое лекарство от ковида. Кому его назначают? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

21 января губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала закупку лекарственных препаратов, содержащих искусственные моноклональные антитела. Их будут применять для терапии больных коронавирусом граждан. О том, каким категориям пациентов положено это лекарство, рассказала заведующая временного ковидного госпиталя Людмила Катаханова:

Это пациенты из группы высокого риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Например, после трансплантации, люди с хроническими болезнями почек, диабетом, ожирением второй и третьей стадии, гипертоники. Эти югорчане госпитализируются на стационарное лечение, где организовано круглосуточное наблюдение.

Мы назначаем лекарство в ранние сроки. Человеку вводятся готовые антитела, которые помогут не допустить прогрессирования заболевания.

Медикаменты разрешены для применения детям с 12 лет и беременным женщинам. Однако пациенты могут отказаться от препарата.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 114, комментариев: 0
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