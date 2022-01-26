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​Как лечить легкую форму ковида // ИНСТРУКЦИЯ ОТ МИНЗДРАВА

Минздрав выпустил памятку по лечение бессимптомной и легкой формы коронавируса

​Как лечить легкую форму ковида // ИНСТРУКЦИЯ ОТ МИНЗДРАВА
Фото: pixabay.com

Специалисты Минздрава РФ разработали и выпустили памятку для людей, которые заразились коронавирусом, но переносят болезнь в бессимптомной или легкой форме. Инструкции даны вакцинированным, невакцинированным, полностью здоровым и людям с хроническими заболеваниями, а также детям. Советы докторов – в материале siapress.ru.

Вакцинированным и переболевшим ковидом

- Если вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 и нет никаких симптомов заболевания – лечения не требуется, но может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.

- Если у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 С), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2, вам рекомендуют:

  • Оставайтесь дома;
  • При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.
  • Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.
  • Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа)
  • Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
  • Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
  • При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%).
  • Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
  • При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
  • При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.
  • При повышении температуры до 38,00 С и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.
  • Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.

    • При ухудшении состояния:
  • Если у Вас повысилась температура выше 38,00 С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником;
  • Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

    • Вакцинированным и переболевшим, относящимся к группам риска

    Если вы относитесь к группе риска (старше 60 лет, имеете хронические заболевания или избыточный вес) и у вас положительный мазок на SARS-CoV-2, а симптомов нет:

  • Оставайтесь дома.
  • Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.
  • Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
  • Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
  • Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
  • При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%).
  • Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
  • При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
  • Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке.
  • Лечение Вам назначит медицинский работник.
    • При появлении симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00 С)

    - Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.

    Звонить в «скорую» необходимо при появлении одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%, повышения температуры выше 38,00 С.

    Не вакцинированным и не переболевшим ковидом

    - при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00 С) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики:

  • Оставайтесь дома.
  • Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
  • В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».

    • Что делать, если заболел ребенок

  • Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
  • Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
  • Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
  • В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».
    • ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом при наличии показаний

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    Сегодня в 12:59, просмотров: 327, комментариев: 0
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