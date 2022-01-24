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​У кошечки не боли, у собачки не боли // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как лечат животных от коронавируса в Югре

​У кошечки не боли, у собачки не боли // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pexels.com

Весь мир переживает за гонконгских хомяков, которых решили уничтожить из-за выявленного у них COVID-19. Так, заболевание обнаружили у сотрудницы и одной посетительницы зоомагазина. Также у 11 грызунов подтвердился дельта-штамм коронавируса. Специалисты предположили, что люди могли заразиться от партии, привезенной из Нидерландов. После этого власти Китая приказали зоомагазинам и владельцам животных передать около двух тысяч хомяков для эвтаназии и временно приостановить их ввоз из-за риска передачи вируса человеку, рассказали в РБК со ссылкой на иностранный источник.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала, что фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек не было выявлено. Однако, больным рекомендуется исключить тесные контакты с домашним питомцем, ведь они как раз-таки могут подхватить злостный вирус. О том, как лечат от ковида кошек и собак в Югре – в материале siapress.ru.

Мнение специалистов

COVID-19 способен поражать не только человека, но и домашних животных. При этом, собаки чаще всего переносят болезнь легче, чем кошки. Такие выводы были сделаны специалистами Россельхознадзора ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Также отмечают, что при ковиде у животных фиксируют такие симптомы, как повышенная температура, кашель, чихание, насморк, и в некоторых случаях – рвота и диарея.

Вакцина и тесты

Еще в мае 2021 года в некоторые регионы России были доставлены первые партии вакцины от ковида «Карнивак-Ков», разработанной Россельхознадзором. Прививка для животных получила повышенный интерес со стороны как государственных, так и частных ветеринарных клиник, сообщали в ведомстве.

Ранее, в июле прошлого года, в одну из сургутских ветклиник (не указывалось, в какую конкретно) поступала партия вакцины от коронавируса для домашних питомцев. На тот момент две дозы препарата стоили 2 060 рублей, сообщали местные СМИ. Однако, на сегодняшний день в Сургуте нет возможности поставить вакцину «Карнивак-Ков» своему питомцу. Корреспонденты siapress.ru связались с семью ветклиниками города, в том числе и с государственной, и нигде прививки не оказалось. Также неизвестно, будет ли она в наличии в ближайшее время.

«В нашей клинике на ковид не тестируют. Но у нас идет вакцина для кошек и собак именно от ковид, не от нового коронавируса, это разное. Ковид человека это отдельное заболевание, а, например, у кошек он идет как вирусный перитонит», – отметили в ветклинике «ЗооЭлит».

Похожую информацию передали и в ветцентре «Ветэксперт»: «У нас нет такого. Анализов на ковид не берем у животных. Коронавирус есть, но энтеральный, кишечный, другой, и он не опасен для человека и появился гораздо раньше, чем наш нынешний COVID-19. Лечение по симптоматике – капельницы, инъекции».

Что говорят в Югре?

В Югре вакцинация и тесты, направленные на домашних животных, не приобрели должного внимания. Как говорилось выше, лишь одна клиника в Сургуте приобретала партию прививок от ковида для животных. Другие случаи – неизвестны.

«У нас такие мероприятия не проводятся. Информация о проведении вакцинации среди животных не поступала. Тесты тоже не могу прокомментировать. Пока все затуманено, нет конкретных данных и сведений, чтобы в части ковида заниматься животными. И если появится информация и определенное задание по этому вопросу, конечно, мы дадим информацию во все СМИ и будем работать с населением», – рассказал директор БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» Игорь Петухов.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 132, комментариев: 0
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