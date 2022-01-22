Роспотребнадзор Югры рассказал, как действовать, если стоимость на ценнике и в чеке не совпадают

В соцсетях часто всплывают жалобы о том, что в том или ином магазине стоимость на ценнике была указана одна, а в чеке мы видим большие цифры. Можно ли вернуть товар или потребовать разницу у торговой точки – отвечает Роспотребнадзор.

Важно знать: в данной ситуации Вы имеете полное право требовать продать Вам товар по той цене, что указана в ценнике. В соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе сведения о цене и условия приобретения товара. Достоверная информация о цене за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике.

Напомним, что с 01 января 2021 года вступили в действие Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2463.

Согласно п. 3 Правил продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.). Кроме того, право потребителя на получение полной и достоверной информации о товаре (услуге) закреплено статьей 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992года.

Кроме этого в Гражданском Кодексе Российской Федерации есть понятие оферты, то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник является публичной офертой, то есть предложением, по которому продавец обязуется продать товар любому гражданину, имеющему намерение его купить.

Что делать, если цена не совпадает:

Обратиться к администратору /менеджеру торгового объекта и сообщить ему о данной проблеме. Предъявить требование о продаже Вам товара по цене, указанной на ценнике, потребуйте немедленно исправить нарушение законодательства, т.е. продать вам товар по цене, указанной на ценнике.

Вы также можете предъявить руководству магазина письменную претензию с требованиями:

- возврата разницы в цене товара между чеком и ценником (ст. 1102 ГК РФ);

ИЛИ

- возврата уплаченной за товар суммы (если вы уже успели расплатиться, а потом заметили разницу), соответственно, с отказом от исполнения договора розничной купли-продажи.

Кроме того, важно иметь в виду: если Вы уже расплатились за товар, и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан выплатить Вам разницу в цене между чеком и ценником.

При отказе в добровольном порядке удовлетворить Ваше требование, обратитесь в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре или его территориальный отдел по месту нахождения магазина с заявлением, приложив к нему ответ из магазина на вашу жалобу, а так же фотографию ценника, сделанную в магазине, и скан (копию) чека. В заявлении обязательно укажите наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение.

Указанное нарушение является основанием для привлечения нарушителей к административной ответственности по части 1 статьи 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (обман потребителей).

В соответствии с указанной нормой обман потребителей (обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Если продавец отказывается возмещать Ваши убытки или компенсировать разницу между ценником и чеком, Вы имеете право обратиться в суд или за получением консультации и правовой помощи в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по телефону : 8 (3467) 360001.