Дума города Сургута седьмого созыва обновляет состав Молодежной палаты

В декабре 2021 года городской парламент принял решение о сборе Молодежной палаты. Давайте вспомним, что удалось сделать их предшественникам и перечислим главные заслуги Молодежной палаты шестого созыва.

Продаже без рецепта – бой!

Раньше в Сургуте можно было купить рецептурные препараты без назначения врача. Этим пользовались граждане, желающие получить «необычные ощущения» и эйфорию. Как правило, аптечные наркоманы делали выбор в пользу «Прегабалина» и «Тропикамида» – глазных капель и таблеток от болей, имеющих психоактивное действие. Эту ужасную привычку переняли и подростки.

Представители Молодежной палаты вместе со старшими товарищами – депутатами Думы города Сургута, полицейскими и общественниками проводили совместные рейды по аптекам, выявляли нарушителей и направляли дела в федеральный надзорный орган – Росздравнадзор.

Фото: pixabay.com

Итогом длительного противостояния недобросовестных аптекарей и добросовестной молодежи стало внесение препаратов «Прегабалин» и «Тропикамид» в список сильнодействующих и ядовитых веществ, ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена Уголовным кодексом РФ. Также благодаря активности депутатов шестого созыва и их младших коллег, территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения наделены правом осуществлять контрольные закупки в целях проверки соблюдения правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения.

Мадонна в иллюминаторе

Фото: https://vk.com/surgutairport

Панно в аэропорту Сургута известно многим. Группа инициативных школьников совместно с депутатами Молодежной палаты проделали большую работу для того, чтобы мозаика стала объектом культурного наследия и была внесена в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

«Мы вникли в вопрос, изучили, поддержали. Когда была реконструкция аэровокзального комплекса в 2004 году, было решение сохранить панно. Это уникальный объект: советская мозаика такого большого размера. Учитывая, кто ее автор, каковы его заслуги, я считаю ,что оно имеет большую архитектурную ценность», – ранее высказалась в эфире телеканала «Сургут 24» член Молодежной палаты при Думе Сургута Анастасия Попушой.

ПРОдвинулись вперед

Депутаты также встречались с молодыми людьми в рамках образовательного проекта «PROдвинутая молодежь». Подросткам рассказывали про особенности работы депутатов, формы государственного устройства, аспекты формирования молодежной политики и другие. Каждый участник мероприятия мог выбрать себе секцию по душе.

Фото: Молодежная палата Сургута

«Нередко молодые люди готовы делиться отличными идеями, – отметил член Молодежной палаты при Думе Сургута Петр Скрябин. – Кто-то презентует свое видение развития двора или родного микрорайона, кто-то совершенно точно знает, как создать лучший клуб по интересам или провести увлекательный квест. Есть ребята, которые готовы включиться в работу, которая уже проводится в городе, но не знают, куда пойти. В рамках образовательного курса «PROдвинутая молодёжь» мы рассказываем о возможных вариантах поддержки, доступных у нас в городе или округе, об организациях, которые могут оказать содействие в продвижении проекта»

В качестве итогов работы молодежной палаты при Думе шестого созыва можно отметить организацию проектов «Молодежная Лига управленцев Югры», «Конституционные встречи» для школьников, акции «За чистый Сургут», интеллектуальный турнир «ЭтноКвиз», работу общественной приемной в палате для обращений молодежи.