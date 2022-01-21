16+
Логотип Сиапресс
USD  76,6903   EUR  86,9054  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Говорят, Минздрав сказал, что беременным нельзя прививаться от коронавируса? И если после первой прививки температура была – тоже?

Еще раз читаем и корректно разбираем список противопоказаний от вакцинации Минздрава

​Говорят, Минздрав сказал, что беременным нельзя прививаться от коронавируса? И если после первой прививки температура была – тоже?
Фото dzhmao.ru

Министерство здравоохранения опубликовало перечень противопоказаний, при которых вакцинацию от коронавируса можно отменить либо перенести во времени. Вокруг этого документа тут же возникла масса домыслов, мифов и кривотолков. И оно понятно, потому что для правильного прочтения медицинского документа нужна определенная квалификация, для правильного прочтения бюрократического документа так же нужно понимать нюансы формулировок, а бюрократически-медицинский текст вообще может стать темным лесом. С привлечением экспертов разберем – что же там написано.

От чего должен быть полный медотвод?

Официальная позиция главного медицинского ведомства страны такова. Полный отказ от вакцинации от коронавируса должен быть у людей, которые пережили тяжелые аллергические реакции, имеют гиперчувствительность к веществам в вакцине, а также получили осложнения от предыдущих вакцинаций. Если расшифровать, то первое – это анафилактический шок, второе – аллергия на конкретные составляющие части конкретной вакцины, третье – судороги, температура выше 40 градусов, сильный отек в месте инъекции после прошлого укола.

В этих случаях врач должен дать вам медотвод от вакцинации. Правда, эксперты полагают, что в каждом из этих пунктов есть свои нюансы, которые следовало бы учесть.

Как пишет биолог и директор АНО по поддержке и развитию вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, наиболее прост для разбора кейс с аллергией на конкретные компоненты вакцин. Там все очевидно – вы знаете, на какие вещества у вашего организма острая реакция, и, если оно есть в одной вакцине, то колите другую. Если другой нет – то не колите вовсе.

Сложнее момент с наличием в анамнезе острых аллергических реакций – в переводе это означает, был ли у вас в жизни хоть раз анафилактический шок. Если был – значит, есть риск его повторения, причем не вследствие вакцины, но, возможно, после оной. По сути, Минздрав перестраховывается и сокращает вероятность совпадений – чтобы случайный анафилактический шок не ударил человека после прививки.

И самый спорный пункт, по мнению Обласовой – об осложнениях после предыдущих вакцин от коронавируса. «Редким осложнением, достоверно связанным с ковидными вакцинами, является анафилаксия. Также возможны стерильные абсцессы в месте инъекции (что хоть и считается осложнением и неприятно, но глобально не опасно), – пишет эксперт. – При вакцинации Спутником гипотетически может быть Синдром Гийена-Барре и васкулит, но связь этих явлений с вакциной пока точно не установлена (они слишком редкие, частота +/- равна фоновой), но пока и не опровергнута. Остальные события, в т.ч. тромбозы, пока что не фиксируются после Спутника. Если они и есть, то это экстремально редкое событие, учащение случаев которого после вакцинации миллионов людей пока не выявлено».

А вот указанные в списке Минздрава повышение температуры и отеки Антонина Обласова характеризует как неприятные, но довольно типичные и не настолько опасные последствия, которые с полноценным осложнениям относить не стоило.

Минздрав действительно сказал, что беременным нельзя прививаться?

Некоторые умельцы чтения медицинских документов нашли в документе ведомства явное указание на то, что беременным-таки нельзя прививаться. Но это не так.

Там указано следующее – при беременности и в период грудного вскармливания НЕ применяются такие вакцины: «Гам-Ковид-Вак-Лио» (ее нет в обороте), «Гам-Ковид-Вак-М» (она предназначена только для подростков), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». То есть полноценным двухкомпонентным «Спутником-V» беременные прививаться могут.

Примерно так же дела обстоят с ограничениями по возрасту – людям старше 60 лет не ставят «Гам-Ковид-Вак-Лио», «Гам-Ковид-Вак-М», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Остальные можно.

И точно так же – с онкобольными. Им нельзя «ЭпиВакКорону» и «ЭпиВакКорону-Н», а также «КовиВак», остальное можно.

По каким показаниям вакцинацию нужно отложить?

В документе Минздрава указано, что не следует прививаться при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, а также обострении хронических болезней и ситуативных респираторных недугах (простуда и ОРВИ даже в легкой форме).

И тут есть некоторые нюансы. «Если вы тонете, то не планируете в это время поход на маникюр через неделю. Так же и тут. Вначале купируем острое состояние, потом занимаемся профилактикой, – отмечает Антонина Обласова. – НО! Вакцинация в острых состояниях не ведет к повышению опасности от прививки или повышению вероятности усугубления течения болезни! Поэтому при тяжелой эпидситуации могут прививать и в острых фазах».

Итого – в каждом конкретном случае следует не искать повод избежать вакцинации от коронавируса, а взвешивать риски. Ослабленный организм с бОльшей вероятностью будет успешно атакован вирусом, в то время как прививка не несет фатальных последствий. Все это нужно подробно обсуждать с лечащим врачом, а еще лучше – собрать несколько мнений. В условиях пришедшей новой волны эти факторы нужно учитывать и просчитывать, чем раньше – тем лучше. Берегите себя и своих близких!


нравится (2) не нравится (0)
21 января в 18:37, просмотров: 852, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом 1492
  2. Школы Сургута с понедельника уходят на дистант 1311
  3. При столкновении двух иномарок пострадали три жителя Сургута 1178
  4. В Урае ввели ковидные ограничения 846
  5. На портал Госуслуг можно будет зайти с помощью биометрии 775
  6. ​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте 540
  7. ​В ХМАО впервые зарегистрировано более тысячи случаев заражения COVID-19 за сутки 470
  8. ​Подростков Сургута начинают вакцинировать от COVID-19 433
  9. ​Рейс из Сургута в Краснодар задержан на девять часов 387
  10. ​Российские ученые показали, как выглядит «омикрон» 237
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28740
  2. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 4415
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 3826
  4. В Югре конкурсный управляющий нефтегазовой компании получил реальный срок за мошенничество 3742
  5. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 3668
  6. В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном 3615
  7. В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка. UPD 3412
  8. ​В Нижневартовске в пятый раз эвакуировали школу №15 3248
  9. В Нижневартовске рекультивируют полигон за 330 млн рублей 3152
  10. ​В Сургуте учителя физкультуры, во время урока которых погиб ребенок, получили сроки 2669
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28740
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 20247
  3. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 10858
  4. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 10573
  5. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 9396
  6. В Нижневартовске при пожаре в садовом товариществе погибла женщина 9278
  7. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 9253
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8717
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8608
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8358

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика