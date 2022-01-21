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​Завершается ли эпоха свободного биткоина в России

Отечественный ЦБ, похоже, решил пойти по китайскому пути и побороться с криптовалютами

​Завершается ли эпоха свободного биткоина в России
Фото: pixabay.com

Центральный банк России представил доклад по теме «Криптовалюты: тренды, риски, меры», который предваряет начало общественных консультаций по взволновавшему общественность вопросу выбора возможного пути регулирования крипторынка.

Позицию регулятора на пресс-конференции также прояснила руководитель Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Отечественный ЦБ, похоже, решил пойти по китайскому пути и вместе с товарищами из Поднебесной побороться с криптовалютами.

Зачем это нужно? Цели довольно просты и понятны.

1️. По мнению Регулятора, обеспечить финансовую стабильность и снять угрозу благосостоянию граждан.

Это, как говорится, святое дело. Кто спорит? Финансовая стабильность и благосостояние граждан – это, как известно, главное, что волнует и партию, и правительство, и вообще всех доблестных руководителей нашей страны.

2️. С другой стороны, тенденция на появление эмитированных центральными банками цифровых рублей, юаней, евро и долларов не должна встретить конкуренцию со стороны независимых валют. После запрета в Китае, так же и в США происходят консультации на парламентском уровне по вопросам предотвращения появления «конкурентов». Можно вспомнить противостояние предложенной Facebook цифровой валюты Libra со стороны американских властей.

3️. Третьим пунктом, который вызывает тревогу у регулятора, стала повышенная волатильность криптовалют. Здесь можем только отчасти согласиться, ведь в последние годы с притоком крупного капитала во многих топовых криптовалютах стала снижаться волатильность. Просто для примера: на текущий момент капитализация первых 2 криптовалют биткоина (BTC) и эфира (ETH) составляет более $1 трлн. А появление более понятных правил регулирования будет только способствовать кратному увеличению объема капитализации рынка и инвестиций в него.

Что предлагает сделать ЦБ РФ для выполнения своей регуляторной функции в отношении цифровых валют?

▪️ Полный запрет майнинга.

▪️ Запрет на работу юридических лиц с криптовалютами.

▪️ Запрет на оборот криптовалют на территории страны и использование в качестве средств платежа.

▪️ Запрет на выпуск криптовалют организациями и гражданами.

▪️ Запрет на покупку криптовалют с использованием банковских карт и обмена цифровых валют на фиатные деньги.

Свое мнение по затронутым в докладе вопросам ЦБ предлагает направлять специалистам в области цифровых валют и блокчейна до начала общественных слушаний 1 марта. Значит ли это, что позиция регулятора в отношении криптовалют может перемениться на более благожелательную? Маловероятно. Однако до этого срока парламент, скорее всего, не начнет рассмотрение законопроекта.

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Сегодня в 16:30, просмотров: 90, комментариев: 0
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