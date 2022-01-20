16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8697   EUR  87,1318  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Омикрон – в регион // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что ожидать югорчанам от омикрон-штамма COVID-19

​Омикрон – в регион // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

«Омикрон» стремительно распространяется в регионах России. Как и прогнозировали эксперты, заболеваемость ковидом снова растет. Новый штамм пришел и в Югру. Один заболевший житель округа выявлен в Омской области. Второй привез вирус из отпуска в Египте. Чем же «омикрон» отличается от других штаммов и насколько он опасен – в обзоре siapress.ru.

Различия

Вирусологи предполагают, что «омикрон» переносится легче, чем другие штаммы, имеет меньшую долю смертельных исходов и обладает невиданной для «дельты» скоростью распространения. Так, вирус попадает в верхние дыхательные пути и размножается в 70 раз быстрее, поэтому заболевшие проще заражают окружающих, сообщает русская служба BBС. Медицинское сообщество считает, что из-за медленной скорости течения заболевания при «омикроне» помощь врачей зараженным необходима реже.

Роспотребнадзор также отметил, что инкубационный период нового штамма короче – от двух до пяти дней. Напоминаем, ранее сроки карантина для заболевших коронавирусом сократились с двух недель до семи дней.

Признаки

При «омикроне» чаще всего характерны респираторные симптомы – боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Отмечается повышение температуры, сильная слабость и головная боль. При этом, у заболевших реже наблюдается боль в грудной клетке. «Боль была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию. Люди погибают от ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», – рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок корреспондентам «Москва 24». При заражении детей могут проявляться расстройства пищеварения, как и при дельта-штамме.

Мнение специалистов

Исследователи из ЮАР заявили, что, вероятно, с появлением «омикрона» ковид начал переход из эпидемической фазы в эндемическую, то есть характерную для определенной местности. Они также отмечают, что только 4,5 процента заболевших новым штаммом умерли в госпитале. При этом, средний показатель других штаммов почти в пять раз больше 21 процентов. Вместе с тем, некоторые ученые считают, что расслабляться не стоит, потому что высокая заразность штамма может привести к перегрузке медицинских учреждений.

Что в Югре?

Югорские медики напоминают о важности вакцинации. Так, главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов посоветовал тем, кто переболел коронавирусом, прививаться спустя три месяца после выздоровления. Это связано с тем, что приобретенный иммунитет может не справиться с штаммом «омикрон». «Спустя три месяца уровня антител уже недостаточно, чтобы защититься от заражения. Поэтому, чтобы не допустить осложнений и летального исхода, необходимо вакцинироваться», – отметил главврач. Тем временем медучреждения Югры утверждают, что готовы к увеличению числа больных.

«Омикрон» в России

«Омикрон» может распространится по российским регионам уже в феврале. Особо заразный штамм активно циркулирует и постепенно вытесняет «дельту» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон», – рассказал специалист в интервью «Известиям».

В США

В начале января «омикрон» заполонил США. Так, на новый штамм приходится более 95 процентов всех новых заражений коронавирусом в стране, рассказали РБК со ссылкой на сайт федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Прогнозы о легкости заболевания при «омикроне» не оправдали ожиданий – штамм привел Америку к рекордному уровню госпитализаций и количеству выявленных за сутки случаев (более 1,13 миллионов). Общее число заболевших ковидом в больницах – 145,9 тысяч человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:21, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном 1997
  2. Опального югорского бизнесмена Копайгору отправили под домашний арест 1760
  3. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 1752
  4. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 1611
  5. Крестный ход в Сургуте не состоится 1129
  6. Ученые заявили, что «святая вода» не отличается от обычной, из крана 968
  7. Квартирный вопрос изнутри. Один день на рынке недвижимости 959
  8. Положил купюру между сиденьями. В Югре водителя подозревают в даче взятки полицейскому 902
  9. Югорская молодежь терпит неудачи при инвестировании 896
  10. ​Югорчанку поймали на продаже паленой водки – возбуждено уголовное дело 895
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28002
  2. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 4387
  3. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 4163
  4. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 4129
  5. Югорчанину выплатили 400 тысяч рублей за полученный на работе ожог 3788
  6. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 3614
  7. В Сургуте отменят работу купели на реке 3589
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 3501
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 3199
  10. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 3094
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28002
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19849
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11763
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11555
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 11231
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9762
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9517
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8501
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8367
  10. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 8314

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика