16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8697   EUR  87,1318  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Борьба с бытовым алкоголизмом должна вестись, как ни парадоксально, либерализацией продажи спиртного

Как сделать, чтобы россияне не травились паленой водкой

​Борьба с бытовым алкоголизмом должна вестись, как ни парадоксально, либерализацией продажи спиртного
Фото pixabay.com

Трагический случай с отравлением жителей Югры и Тюменской области паленой водкой стал поводом для обсуждения «алкогольной» политики нашей страны и регионов на проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – упомянули чешский опыт, а также проговорили парадоксальные способы избавления от подобных инцидентов с метанолом и другими суррогатами – нужно дать людям возможность употреблять алкоголь цивилизованно. Как именно – смотрите в видео и читайте расшифровку.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первой части нашего выпуска мы поговорили про отставку Юрия Валгушкина с должности заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства и что это значит для города.

Сейчас поговорим про инцидент, который произошел во время новогодних каникул и сразу же после: несколько десятков человек в Югре и Тюменской области смертельно отравились паленой водкой. Люди, которые продали им эту водку, задержаны, будут в дальнейшем идти разбирательства, что случилось и как, кто сядет. Факт в том, что такое в России происходит регулярно: люди отравляются боярышником или еще что-то не то выпьют, и это прерывает человеческие жизни. Зачастую это происходит волнообразно, и сразу страдают несколько десятков людей. Скажем так, это то, чего не должно быть в цивилизованной стране. Что нужно сделать, для того чтобы люди не травились метиловым спиртом и прочими продуктами, которые не предназначены для внутреннего употребления человеком?

Т.С.: Я не знаю, я не Росалкогольрегулирование. Но я думаю, что нужно обеспечить правильный оборот алкоголя в стране, и его розничные продажи, и политику по контролю розничными продажами, все эти пресловутые акцизы, которые почему-то у нас можно где-то купить, где-то напечатать.

Д.Щ.: Это все контролируется. У нас единая система – ЕГАИС.

Т.С.: Понятно, что эта ужасная история демонстрирует один из множества моментов, где результат общей повальной коррупции в стране приводит к подобным трагедиям. Как можно достаточно разумно минимизировать проблему алкоголизации населения?

Д.Щ.: А как часто ты, находясь в Чехии, читаешь новости о том, что какое-то количество людей отравилось незамерзайкой?

Т.С.: Конечно, очень редко. Здесь была история, лет шесть назад, когда поляки поставили в магазины нескольких стран какой-то контрафакт, кто-то умер даже. Я даже расскажу, как себя ведет полиция во время подобных инцидентов, читал один репортаж, он меня позабавил. В магазин, где был продан паленый алкоголь, приехал наряд полиции, они затянули витрину целлофаном, где стояли все эти бутылки, выписали какую-то бумагу, когда нужно явиться на допросы, и сказали, мол, пожалуйста, торгуйте всем, что у вас тут представлено, кроме этой витрины, и ушли. Почему-то при таком подходе сообщения о массовых и регулярных отравлениях тут не наблюдаются.

Возвращаюсь к теме политики алкоголизации населения, не знаю, можно ли так сказать. В общем-то это политика, потому что Россия относится к странам, где население предпочитает потреблять крепкий алкоголь. Между тем многие государства проводят успешную политику по вытаскиванию населения из крепкого алкоголя в слабый. Собственно, это выбор между плохим и очень плохим. Тем не менее этот выбор государство делает, понимая, что алкоголь, видимо, как-то там связан с человеческой цивилизацией на веки и люди с ним, мягко говоря, дружны. А для того чтобы меньше покупалось, выпивалось крепкого алкоголя, а больше слабого (пиво, некрепкие качественные вина), власти многих стран целенаправленно проводят политику на основе следующих моментов. Первое – организовывать как можно больше досуга в ресторанах, кафе, питейных заведениях. Люди, которые употребляют алкоголь в обществе, не так опасны социально как те, кто напивается в быту.

Д.Щ.: У нас подавляющее количество убийств в стране совершается в закрытом помещении между знакомыми друг с другом людьми, которые, как правило, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Т.С.: Многие это поняли. Пьющих стран очень много, Россия, кстати говоря, не самая пьющая страна. И это удивительно. Но вот если посмотрим статистику по типам алкоголя, то мы переходим сразу в лидеры, потому что у нас крепкий алкоголь превалирует. А если еще посмотреть статистику по суррогатному алкоголю, то там мы будем, наверное, одними из первых.

Поэтому первое – больше доступных питейных заведений с нормальным ассортиментом, нормальной ресторанной политикой. Это поддержка того самого малого бизнеса. Я помню, лет 20 назад, может, больше, мы отчаянно критиковали сургутские власти за то, что они вообще не видели проблем в сфере малого общепита. В Сургуте, кто помнит, лет 20-25 назад выйти куда-то вечером перекусить было просто невозможно. Сегодня это не укладывается в голове, но тогда у нас было два кабака советских времен и все. И городская администрация упорно не хотела эту политику проводить. Мы писали, что чем больше ресторанов, чем больше баров, пабов, тем больше люди будут хотя бы выбираться из домов, хотя бы какое-то время проводить в социуме. Не напьешься в ресторане сильно, если ты не законченный алкоголик. Второе – это политика продажи алкоголя в магазинах и супермаркетах. Она в разных странах разная: в Финляндии вообще какие-то жесткие ограничения. Но это финнам вообще не мешает напиваться.

Д.Щ.: Я видел, как финны сметали полки в дьюти-фри.

Т.С.: В большинстве стран Европы каких-то особых ограничений на продажу алкоголя вообще не существует. Он там продается ровно столько, сколько открыт сам магазин. В этом плане мне тоже порой кажется, что в Югре очень жесткая политика, потому что Наталья Владимировна Комарова ведет здравый образ жизни и ни приемлет всего такого – это прекрасно! Но многие покупатели начинают затариваться и покупать алкоголь впрок. Потому что они смотрят на часы: «О, без одной минуты восемь, я не успеваю!» Там надо еще обойти этот супермаркет. И есть такие исследования, которые говорят, что чем свободнее рынок розничной продажи алкоголя, тем спокойнее ситуация.

Д.Щ.: Дополню твой тезис. Если приличные магазины работают по закону и закрываются в восемь вечера, с точки зрения продажи алкоголя, то какой-нибудь ларек, где с большей вероятностью продадут паленую водку, будет торговать круглосуточно. Таким образом люди травятся более успешно.

Т.С.: Они могут и не паленую водку продать, а ту же самую, как в супермаркете. И прекрасно будут нарушать закон. Поэтому я бы тоже подумал над этой проблемой: не стоит ли нам либерализировать рынок розничной продажи алкоголя, чтобы выбить почву у мелких точек. А с ними тоже надо бороться – это пункт третий. Я был однажды свидетелем ситуации, когда в районе десяти часов вечера в магазинчике продавали пиво и что-то там еще.

Если у нас государство как контролирующее око, так оно должно осуществлять этот контроль. А получается, работы нет, контроля тоже нет и вся эта борьба бутафорская.

Еще один момент есть, он очень спорный. Нет никакой зависимости от того, на каком расстоянии от учебного или детского дошкольного заведения находится бар, ресторан или магазин с продажей алкоголя. Нет никакого подтверждения, что школьники или их учителя, родители покупают там алкоголь и напиваются прям на территории школы или детского сада. Многие меры у нас в стране носят абсолютно популистский характер, например, запретить продажу алкоголя возле ДДУ. О прекрасно, все мамаши хлопают в ладоши. Но разве это решение проблемы с алкоголем? Где бы то ни было они купят несколько бутылок или ящик водки, упьются, перережут другу друга. Я не поверил, когда узнал, что за день возможно выпить три бутылки водки, оказывается, это легко, чуть ли не норма нашей повседневной бытовой жизни. И вот власти должны проводить политику по выстукиванию людей из квартир аде они упиваются вусмерть и хотя бы вытолкнуть их в питейные заведения, в социум, организовать какой-то досуг.

Д.Щ.: И в завершение, чтобы нашей аудитории не казалось, что все так страшно и плохо, скажу, что за 20 лет Россия, на самом деле, проделала большой путь в этом вопросе. Во-первых, снизилось количество потребляемого алкоголя на душу населения, во-вторых, структура все-таки меняется и от крепких напитков люди все-таки постепенно переходят к слабым. Это не все замечают, так как не интересуются статистикой, но это происходит. Процесс запущен, может быть, где-то власть влияет, где-то само общество меняется, в частности, молодое поколение меньше употребляют алкоголь. Например, те, кому сейчас 20 лет, пьют намного реже, чем те, кому было 20 лет, условно, 15 лет назад. Конечно, есть нам чем работать, и вот тот самый инцидент отравления паленой водкой тому подтверждение.

В следующем эпизоде мы поговорим про законы о QR-кодах, которые сначала пытались ввести, а сейчас спешно отменяют и уходят от рассмотрения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:52, просмотров: 157, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном 1895
  2. Опального югорского бизнесмена Копайгору отправили под домашний арест 1672
  3. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 1536
  4. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 1433
  5. ​В мэрии Сургута раскрыли причину сугробов во дворах по Университетской улице 1370
  6. Названы города, куда россияне готовы переехать ради карьеры 1184
  7. Крестный ход в Сургуте не состоится 1093
  8. Ученые заявили, что «святая вода» не отличается от обычной, из крана 905
  9. Квартирный вопрос изнутри. Один день на рынке недвижимости 863
  10. Югорская молодежь терпит неудачи при инвестировании 855
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27967
  2. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 4363
  3. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 4137
  4. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 4105
  5. Югорчанину выплатили 400 тысяч рублей за полученный на работе ожог 3754
  6. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 3582
  7. В Сургуте отменят работу купели на реке 3578
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 3462
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 3164
  10. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 3057
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27967
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19843
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11741
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11533
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 11208
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9739
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9493
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8495
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8360
  10. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 8279

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика