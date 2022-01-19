О чем говорит уход Юрия Валгушкина из администрации Сургута

Первый эпизод «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборский был посвящен первому кадровому решению 2022 года в администрации Сургута – пост замдиректора департамента архитектуры и градостроительства покинул Юрий Валгушкин. Журналисты обсудили аппаратный вес и важность этой должности в структуре ДАиГа и рассказали о том, какие перемены в работе ведомства можно отметить по итогам 2021 года и чего ждать дальше.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, читатели, слушатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала, на связи Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город». Тарас, привет!

Тарас Самборский: Всем привет!

Д.Щ.: Обсудим несколько интересных событий минувшей недели. Давай начнем с местных сургутских новостей.

Продолжается обновление управленческой команды, и то, о чем мы писали еще в декабре, наконец-то в январе свершилось – отставка Юрия Валгушкина, заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Насколько я понимаю, его должен заменить Алексей Усов, это его очередное возвращение в администрацию города. Мы с тобой обсуждали перспективы его возвращения в управление государственными процессами. Давай оценим ситуацию: департамент градостроительства – одна из самых влияющих на среду структур в администрации, что для этого значит отставка Юрия Валгушкина?

Т.С.: Отставка Юрия Валгушкина означает последовательную замену людей в городской администрации на таких работников, которые устраивают Андрея Филатова в его реформах и политике. Участок, который занимал господин Валгушкин, очень ключевой, он называется участком «заносить бумажки». Это ключевая позиция по формированию того документооборота, в результате которого в городе появляются новые объекты строительства. Этот функционал очень важный, на этом участке генерируется, реализуются и лоббируются многие идеи.

Я понимаю, что ситуация конкретно с Валгушкиным развивалась таким образом, что Филатову не нравились эти идеи и с какой настойчивостью они лоббируются. По моей информации, с Юрием Валгушкиным был примерно такой разговор: «Давай будем прекращать это делать». Видимо, раз он покинул департамент, то разговор явно не возымел на него должного эффекта.

Что мы наблюдаем последний год в области архитектурной и градостроительной политики? Есть несколько таких шумных проектов, я бы даже сказал PR-проектов, но без негативного контекста, потому что они обращают на себя внимание и люди это обсуждают, как, например, снос незаконно построенных киосков, очищение дворовых территорий и территорий управляющих компаний от таких же киосков, которые формально законны, а по сути являются уродством для города. Это также снос рекламных конструкций и хоть какое-то облагораживание трубы возле нового роддома на Пролетарском проспекте. Скажем так, это такие локальные вещи, с которыми местная власть должна справляться. Эти реформы правильные, они очищают город от визуального шума. В этом случае городская власть в лице департамента архитектуры и градостроительства элементарно выполняет свою функцию – создает комфортную среду.

И есть процессы, малозаметные широкой общественности, но имеющие принципиальный характер как для городской политики, так и для участников этого процесса. Это борьба за новый облик Сургута в результате строительных проектов. Сейчас городская администрация занимается КРТ – комплексным развитием территорий, это то, на чем акцентировал внимание Филатов в нашем с ним последнем интервью. Это элементарный и очевидный градостроительный подход, так строился и Сургут 60 лет назад, за исключением каких-то блочных поселков, когда нефтяники просто бросали бочки и заселяли туда людей временно, но все это растягивалось на годы и десятилетия. Но тем не менее все-таки Сургут и многие другие города в эпоху освоения Севера строились по этому принципу. По этому принципу строится сейчас любая современная территория. Нельзя лупить на участке 30 на 30 метров дом – это просто варварство, непрофессионализм и градостроительное преступление. Надо брать территорию и чистить ее от гаражей, помоек, промзон, каких-то строений, которые давно устарели, их надо сносить и на этом месте возводить что-то новое. Вот эту политику новый департамент архитектуры и градостроительства вводит. Если эта политика будет успешно реализована, то она имеет все шансы превратиться в ту самую долгоиграющую пластинку с большим инерционным запасом. Например, то, что мы наблюдаем в Тюмени: команды меняются, но…

Д.Щ.: Да, они меняются, но наследуют политику, логически продолжают.

Т.С.: Вот, об этом мы и говорим. Происходит наследование новых принципов региональной и городской политики, в том числе градостроительной. Мы еще не упомянули, что речь идет и о борьбе за новый внешний вид зданий, жилых домов, жилищных комплексов. Как я понимаю, городская власть будет отдавать приоритет авторским проектам, которые отвечают какому-то представлению о том, что такое городское общественное пространство. Это очень тяжелая работа. Это общение с застройщиками, изнурительные переговоры, выход на какие-то новые точки напряжения, где власть защищает свою позицию, застройщик свою.

Та же пресловутая пойма, новый микрорайон от компании Сибпромстрой – там тоже идет тяжелейший переговорный процесс между городом и застройщиком. А параллельно такие же переговоры идут с компанией Сургутгазстрой, в результате которых город имеет возможность получить набережную на Оби с берегоукреплением и другими дорогостоящими проектами. Чтобы получить набережную, надо искать какой-то компромисс, о чем-то договариваться с застройщиками. В этой работе нужны компетентные переговорщики, а не просто люди, которые могут затаскивать бумаги. Алексей Усов же – это просто старый матерый архитектурный бюрократ. Это не Ле Корбюзье, не надо от него ждать чуда. Но у него и функция будет другая, он как раз нужен как опытный аппаратный работник в сфере городского строительства. Пожалуй, он последний из могикан, такой опытный чиновник, архитектор, который знает структуру Сургута.

Д.Щ.: Что ж, посмотрим, как это будет развиваться. Никогда мы не прекращаем наблюдать за градостроительными процессами, потому что они крайне важны для нашего города.