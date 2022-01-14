В мэрии Сургута рассказали, как можно сделать движение во дворе односторонним

«Что необходимо сделать жителям, желающим организовать одностороннее движение в своем дворе?» – спрашивает сургутянин Павел К.

Поясняет администрация Сургута:

В первую очередь, необходимо обратиться в управляющую организацию для уточнения – поставлен ли земельный участок под многоквартирным домом на государственный кадастровый учет.

С момента постановки земельного участка под многоквартирным домом на государственный кадастровый учет правообладателями земельных участков под многоквартирными домами являются собственники помещений, которые владеют, пользуются и, в установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и гражданским законодательством пределах, распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирном доме самостоятельно на общем собрании могут принять решения:

- об утверждении схемы организации движения автотранспортных средств по придомовой территории;

- об ограничении движения автотранспортных средств по придомовой территории

- об организации парковочных мест.

Принятие решения об установке на придомовой территории дорожных знаков в границах сформированного и поставленного на государственный учет земельного участка под многоквартирным домом относится к компетенции общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме.

Инициировать проведение общего собрания вправе любой из собственников помещений многоквартирного дома.

Решение общего собрания должно быть оформлено протоколом.

Управляющая организация окажет содействие в подготовке Схемы организации дорожного движения на придомовой территории многоквартирного дома.